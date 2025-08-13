Borse europee positive. Piazza Affari inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -, così come per il resto di Eurolandia. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,21%, dopo i record della vigilia trainati, dalla crescita più lenta del previsto dell'inflazione americana. Il dato sui prezzi al consumo ha rafforzato le ipotesi tra gli addetti ai lavori, di un taglio dei tassi di interesse, da parte della Federal Reserve, in occasione della riunione di politica monetaria, in calendario a settembre.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,172. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,46%) si attesta su 62,25 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +82 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,49%.avanza dello 0,67%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,66%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 44.741 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,25%),(+2,12%),(+1,78%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,39%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,83%.di Milano,(+7,07%),(+2,70%),(+2,15%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,24%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.