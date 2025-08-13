La Bank of Thailand taglia i tassi di 25 punti base all'1,50%

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria dellaha votato all'unanimità per, con effetto immediato.La banca centrale prevede che l'economia thailandese nel 2025 e nel 2026 si espanderà in linea con la precedente valutazione. Tuttavia, lestrutturali e indeboliranno la competitività. Inoltre, alcuni settori dell'economia sono diventati più vulnerabili, in particolare le PMI.Il Comitato "ritiene che laper garantire che le condizioni finanziarie favoriscano l'adeguamento delle imprese e per contribuire ad alleviare l'onere per i gruppi vulnerabili", si legge nello statement.Scendendo nei dettagli, viene spiegato che la crescita è aumentata nella prima metà del 2025 grazie alle esportazioni di prodotti elettronici, alle spedizioni anticipate verso gli Stati Uniti e alla produzione manifatturiera. In futuro,a causa delle politiche commerciali statunitensi, sia direttamente che indirettamente, e di un calo degli arrivi turistici a corto raggio dovuto all'intensificarsi della concorrenza regionale.Inoltre, si prevede che. I prezzi delle materie prime diminuiranno grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli che stimolano l'offerta, mentre i prezzi dell'energia tendono al ribasso, in linea con i prezzi globali del greggio. Tuttavia, il calo dei prezzi non è stato generalizzato per beni e servizi, come si evince dall'inflazione di fondo, che rimane stabile e prossima alla precedente stima.