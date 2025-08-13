La Bank of Thailand taglia i tassi di 25 punti base all'1,50%

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria della Bank of Thailand
ha votato all'unanimità per ridurre il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali, dall'1,75% all'1,50%
, con effetto immediato.
La banca centrale prevede che l'economia thailandese nel 2025 e nel 2026 si espanderà in linea con la precedente valutazione. Tuttavia, le politiche commerciali statunitensi esacerberanno i problemi
strutturali e indeboliranno la competitività. Inoltre, alcuni settori dell'economia sono diventati più vulnerabili, in particolare le PMI.
Il Comitato "ritiene che la politica monetaria debba essere più accomodante
per garantire che le condizioni finanziarie favoriscano l'adeguamento delle imprese e per contribuire ad alleviare l'onere per i gruppi vulnerabili", si legge nello statement.
Scendendo nei dettagli, viene spiegato che la crescita è aumentata nella prima metà del 2025 grazie alle esportazioni di prodotti elettronici, alle spedizioni anticipate verso gli Stati Uniti e alla produzione manifatturiera. In futuro, si prevede un rallentamento dell'economia nella seconda metà dell'anno
a causa delle politiche commerciali statunitensi, sia direttamente che indirettamente, e di un calo degli arrivi turistici a corto raggio dovuto all'intensificarsi della concorrenza regionale.
Inoltre, si prevede che l'inflazione complessiva rimarrà contenuta
. I prezzi delle materie prime diminuiranno grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli che stimolano l'offerta, mentre i prezzi dell'energia tendono al ribasso, in linea con i prezzi globali del greggio. Tuttavia, il calo dei prezzi non è stato generalizzato per beni e servizi, come si evince dall'inflazione di fondo, che rimane stabile e prossima alla precedente stima.