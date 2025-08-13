Milano 12-ago
41.935 0,00%
Nasdaq 12-ago
23.839 +1,33%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12-ago
9.148 0,00%
Francoforte 12-ago
24.025 0,00%

S&P 500 e Nasdaq su nuovi massimi con scommesse su taglio Fed a settembre

Commento, Finanza
S&P 500 e Nasdaq su nuovi massimi con scommesse su taglio Fed a settembre
(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,10%, a 44.459 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500, che termina la giornata a 6.446 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,33%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+1,11%).

S&P 500 e il Nasdaq hanno toccato i massimi storici dopo che l'inflazione di luglio è aumentata ampiamente in linea con le aspettative, rafforzando le scommesse su un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve a settembre. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,2% su base mensile nel mese di luglio, mentre l'inflazione annuale è risultata leggermente inferiore alle previsioni con un +2,7%.

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,79%), informatica (+1,41%) e finanziario (+1,23%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel (+5,62%), Dow (+4,02%), United Health (+3,65%) e Goldman Sachs (+3,36%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's, che ha archiviato la seduta a -0,89%.

Sostanzialmente debole IBM, che registra una flessione dello 0,65%.

Si muove sotto la parità Johnson & Johnson, evidenziando un decremento dello 0,60%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano NXP Semiconductors (+7,26%), ON Semiconductor (+6,18%), Microchip Technology (+5,79%) e Intel (+5,62%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CoStar, che ha archiviato la seduta a -4,41%.

Soffre Verisk Analytics, che evidenzia una perdita del 2,78%.

Preda dei venditori Paychex, con un decremento del 2,60%.

Si concentrano le vendite su O'Reilly Automotive, che soffre un calo dell'1,63%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Mercoledì 13/08/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili)

Giovedì 14/08/2025
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 226K unità)

Venerdì 15/08/2025
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%).
Condividi
```