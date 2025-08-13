S&P 500 e Nasdaq su nuovi massimi con scommesse su taglio Fed a settembre

(Teleborsa) - A Wall Street
, il Dow Jones
ha terminato la giornata con un aumento dell'1,10%, a 44.459 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che termina la giornata a 6.446 punti. Sale il Nasdaq 100
(+1,33%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100
(+1,11%).S&P 500 e il Nasdaq hanno toccato i massimi storici
dopo che l'inflazione di luglio è aumentata ampiamente in linea con le aspettative, rafforzando le scommesse su un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve a settembre
. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,2% su base mensile nel mese di luglio, mentre l'inflazione annuale è risultata leggermente inferiore alle previsioni con un +2,7%.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+1,79%), informatica
(+1,41%) e finanziario
(+1,23%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Intel
(+5,62%), Dow
(+4,02%), United Health
(+3,65%) e Goldman Sachs
(+3,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's
, che ha archiviato la seduta a -0,89%.
Sostanzialmente debole IBM
, che registra una flessione dello 0,65%.
Si muove sotto la parità Johnson & Johnson
, evidenziando un decremento dello 0,60%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano NXP Semiconductors
(+7,26%), ON Semiconductor
(+6,18%), Microchip Technology
(+5,79%) e Intel
(+5,62%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CoStar
, che ha archiviato la seduta a -4,41%.
Soffre Verisk Analytics
, che evidenzia una perdita del 2,78%.
Preda dei venditori Paychex
, con un decremento del 2,60%.
Si concentrano le vendite su O'Reilly Automotive
, che soffre un calo dell'1,63%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Mercoledì 13/08/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili) Giovedì 14/08/2025
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 226K unità) Venerdì 15/08/2025
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%).