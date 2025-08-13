S&P 500 e Nasdaq su nuovi massimi con scommesse su taglio Fed a settembre

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

finanziario

Intel

Dow

United Health

Goldman Sachs

McDonald's

IBM

Johnson & Johnson

NXP Semiconductors

ON Semiconductor

Microchip Technology

Intel

CoStar

Verisk Analytics

Paychex

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,10%, a 44.459 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.446 punti. Sale il(+1,33%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,11%).dopo che l'inflazione di luglio è aumentata ampiamente in linea con le aspettative, rafforzando le. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,2% su base mensile nel mese di luglio, mentre l'inflazione annuale è risultata leggermente inferiore alle previsioni con un +2,7%.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,79%),(+1,41%) e(+1,23%).del Dow Jones,(+5,62%),(+4,02%),(+3,65%) e(+3,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+7,26%),(+6,18%),(+5,79%) e(+5,62%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,41%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,03 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 226K unità)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%)14:30: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%).