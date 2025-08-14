Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari
, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, con gli investitori in attesa di segnali più chiari dalla Federal Reserve su un possibile taglio dei tassi di interesse, in settembre.
Il focus degli addetti ai lavori si concentra anche sul vertice di domani
, 15 agosto, in Alaska, tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, su un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.
Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA
che scambia sui valori della vigilia a 1,169. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.363 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,03 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +84 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,43%. Tra gli indici di Eurolandia
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, tentenna Londra
, che cede lo 0,21%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,29%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,51% a 42.401 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 44.962 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Unicredit
avanza dell'1,10%.
Si muove in modesto rialzo DiaSorin
, evidenziando un incremento dell'1,03%.
Bilancio positivo per Buzzi
, che vanta un progresso dell'1,02%.
Sostanzialmente tonico Banca Mediolanum
, che registra una plusvalenza dello 0,84%.
Debole, invece, Nexi
con -0,82%.