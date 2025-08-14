Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

Nexi

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, con gli investitori in attesa di segnali più chiari dalla Federal Reserve su un possibile taglio dei tassi di interesse, in settembre.Il focus degli addetti ai lavori si concentra anche sul, 15 agosto, in Alaska, tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, su un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.Sul mercato valutario, poco mosso l'che scambia sui valori della vigilia a 1,169. Lieve aumento dell', che sale a 3.363 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,03 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +84 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,43%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, tentenna, che cede lo 0,21%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,51% a 42.401 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 44.962 punti.Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,10%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,03%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,02%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,84%.Debole, invece,con -0,82%.