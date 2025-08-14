Borse europee positive. Milano aggiorna i massimi dal 2007 trainata da Ferrari

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati europei, tra cui spicca la performance di Piazza Affari
, nonostante l'andamento debole di Wall Street. Nell'ultima seduta della settimana prima del ponte di Ferragosto, Piazza Affari continua ad aggiornare i massimi da metà del 2007, in assenza di spunti specifici e
in un contesto caratterizzato da volumi contenuti per il clima festivo.
Il clima "risk-on"
degli ultimi giorni è dettato dall'aumento delle scommesse per un taglio dei tassi da parte della Fed
a settembre. Non è nemmeno escluso un taglio di 50 punti base dopo le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent in tal senso.
Sale intanto l'attesa per il vertice tra il presidente russo e il presidente statunitense sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin e Donald Trump
terranno una conferenza stampa
congiunta durante il loro vertice in Alaska domani, dopo che si saranno incontrati personalmente e con le delegazioni, ha detto il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov.
Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito
il PIL del 2° trimestre è salito
, oltre le attese, di +0,3% t/t (da +0,7% precedente): il contributo principale è stato fornito dalla spesa pubblica, con consumi deboli ed investimenti in calo. Nell'Eurozona
la seconda lettura del PIL 2° trimestre ha confermato
la crescita di +0,1% t/t, mentre a giugno l’output industriale ha registrato un calo di -1,3% m/m, contro -0,9% atteso e +1,1% precedente. Negli Stati Uniti è emerso
che i prezzi alla produzione hanno segnato un +0,9% su base mensile a luglio, sopra il +0,2% stimato dagli analisti, mentre sono scese poco più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nell'ultima settimana.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,165. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,39%, a 63,52 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,47%. Nello scenario borsistico europeo
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,63%, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,04%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,59%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,98%, a 42.600 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.158 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,32%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Ferrari
(+3,07%), Buzzi
(+2,75%), Telecom Italia
(+2,60%) e Leonardo
(+2,25%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -0,74%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ascopiave
(+2,80%), NewPrinces
(+2,43%), Technoprobe
(+2,29%) e Banco di Desio e della Brianza
(+2,14%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -1,82%. Piccola perdita per TXT E-solutions
, che scambia con un -0,81%. Tentenna MARR
, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole WIIT
, che registra una flessione dello 0,56%.