Gran Bretagna, a giugno produzione industriale in recupero e più delle attese

(Teleborsa) - Giungono dati positivi dallae manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di giugno, un incremento dello 0,7% su base mensile rispetto al -1,3% del mese precedente e contro il +0,3% atteso dagli analisti.Il dato tendenziale registra un aumento dello 0,2% dopo il -0,2% di maggio e rispetto al -0,3% del consensus.La, su base mensile, registra una salita dello 0,5% più del +0,4% stimato dagli analisti ed a fronte del -1% di maggio. La variazione annua registra una variazione nulla, contro il -0,9% del consensus e dopo il +0,6% precedente.