India, upgrade a "BBB" da S&P resilienza economica e consolidamento fiscale sostenuto

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hada "BBB-". L'outlook è stabile. L'upgrade riflette la suache ancora le aspettative inflazionistiche. Insieme all'impegno del governo per il consolidamento fiscale e agli sforzi per migliorare la qualità della spesa, l'agenzia di rating ritiene che questi fattori si siano combinati a vantaggio degli indicatori di credito.Viene evidenziato che l'India rimane. Ha messo a segno una notevole ripresa dalla pandemia, con una crescita del PIL reale dall'anno fiscale 2022 (fine anno 31 marzo) all'anno fiscale 2024 in media dell'8,8%, la più alta nell'area Asia-Pacifico. Viene previsto che queste dinamiche di crescita continueranno nel medio termine, con un aumento del PIL del 6,8% annuo nei prossimi tre anni. Ciò avrà un effetto moderatore sul rapporto debito pubblico/PIL, nonostante i deficit fiscali ancora ampi.Secondo S&P, l'. L'India è relativamente meno dipendente dal commercio e circa il 60% della sua crescita economica deriva dai consumi interni. Viene previsto che, qualora l'India dovesse abbandonare l'importazione di petrolio greggio russo, il costo fiscale, se interamente sostenuto dal governo, sarà modesto, dato lo stretto differenziale di prezzo tra il greggio russo e gli attuali benchmark internazionali.La debole situazione fiscale dell'India è sempre stata l'aspetto più vulnerabile del suo profilo di rating sovrano. Con la ripresa economica ormai ben avviata, il. Le proiezioni di S&P indicano un disavanzo pubblico del 7,3% del PIL nell'anno fiscale 2026, destinato a scendere al 6,6% entro l'anno fiscale 2029.La riforma della politica monetaria volta a passare al target di inflazione ha dato i suoi frutti. Le aspettative inflazionistiche sono meglio ancorate rispetto a un decennio fa. Tra il 2008 e il 2014, l'inflazione indiana ha raggiunto tassi a due cifre in numerose occasioni. Negli ultimi tre anni, nonostante la volatilità dei prezzi globali dell'energia e gli shock dal lato dell'offerta, la crescita dell'indice dei prezzi al consumo è stata in media del 5,5%. Negli ultimi mesi, si è attestata al limite inferiore dell'intervallo obiettivo della Reserve Bank of India (RBI) del 2%-6%. Questi sviluppi, uniti a un mercato dei capitali interno denso, riflettono un