Mexedia firma lettera di intenti per acquisire partecipazione in DIG

Mexedia

(Teleborsa) -, società tecnologica italiana specializzata in comunicazioni omnichannel e quotata su Euronext Growth Paris, ha firmato una(LOI) per, società di consulenza e tecnologia attiva nell'integrazione di blockchain, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML).L'operazione prevista darebbe origine ad un', unificare dati e analisi e ampliare le iniziative congiunte di go-to-market in Europa, Medio Oriente e Americhe."Questa LOI è in linea con la nostra strategia di integrare lo stack di comunicazione di Mexedia con capacità avanzate di AI e blockchain - ha dichiaratodi Mexedia - Insieme a DIG, intendiamo offrire interazioni più intelligenti e affidabili, un'automazione delle campagne più rapida e risultati misurabili per i brand".Mexedia e DIG prevedono di lavorare alla documentazione definitiva nelle prossime settimane; i