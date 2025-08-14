Milano 17:35
Mexedia firma lettera di intenti per acquisire partecipazione in DIG

(Teleborsa) - Mexedia, società tecnologica italiana specializzata in comunicazioni omnichannel e quotata su Euronext Growth Paris, ha firmato una Lettera di Intenti non vincolante (LOI) per acquisire una partecipazione in Digital Innovations Holding Group (DIG), società di consulenza e tecnologia attiva nell'integrazione di blockchain, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML).

L'operazione prevista darebbe origine ad un'alleanza strategica per co-sviluppare prodotti, unificare dati e analisi e ampliare le iniziative congiunte di go-to-market in Europa, Medio Oriente e Americhe.

"Questa LOI è in linea con la nostra strategia di integrare lo stack di comunicazione di Mexedia con capacità avanzate di AI e blockchain - ha dichiarato Orlando Taddeo, CEO di Mexedia - Insieme a DIG, intendiamo offrire interazioni più intelligenti e affidabili, un'automazione delle campagne più rapida e risultati misurabili per i brand".

Mexedia e DIG prevedono di lavorare alla documentazione definitiva nelle prossime settimane; i termini finanziari non sono stati divulgati.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
