Norvegia, banca centrale lascia tassi invariati al 4,25%

(Teleborsa) - La, la banca centrale della Norvegia, hanella riunione del 13 agosto. Le prospettive economiche sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea di massima come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del 2025, si legge nello statement diffuso al termine della riunione."La lotta all'inflazione non è stata ancora completata - ha affermato la- È. Allo stesso tempo, non vogliamo limitare l'economia più del necessario. A giugno abbiamo avviato un prudente allentamento della politica monetaria e sarà probabilmente opportuno proseguire con una cauta normalizzazione del tasso di riferimento in futuro"., la Norges Bank ha avviato una cauta normalizzazione della politica monetaria e ha ridotto il tasso di riferimento dal 4,5% al 4,25%.Dalla precedente riunione di politica monetaria, i prezzi del petrolio sono diminuiti, mentre. Le prospettive generali per l'economia norvegese sembrano essere rimaste sostanzialmente invariate."Le previsioni sui tassi di riferimento presentate a giugno indicavano. Non abbiamo ancora elaborato nuove previsioni, ma le informazioni che abbiamo ricevuto finora indicano che le prospettive per l'economia norvegese sono rimaste sostanzialmente in linea con quelle di giugno", ha affermato la governatrice Ida Wolden Bache.