Piazza Affari maglia rosa in Europa. Focus su dati macro e vertice Trump-Putin

(Teleborsa) - Seduta in buon rialzo per Piazza Affari, che fa meglio delle altre Borse europee, in un contesto caratterizzato da volumi contenuti per il clima festivo
. L'aumento delle probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre sta premiando anche l'azionario europeo dopo che Wall Street ha rinnovato i livelli storici. Gli operatori iniziano persino a scontare un taglio di 50 punti base dopo le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent. "Se avessimo visto quei dati a maggio, a giugno, credo che avremmo potuto avere tagli dei tassi a giugno e luglio. Questo mi dice che ci sono ottime possibilità di un taglio dei tassi di 50 punti base" a settembre, ha detto
in un'intervista a Bloomberg.
Sale intanto l'attesa per il vertice tra il presidente russo e il presidente statunitense sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conferenza stampa
congiunta durante il loro vertice in Alaska domani, dopo che si saranno incontrati personalmente e con le delegazioni, ha detto il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov.
Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito
il PIL del 2° trimestre è salito
, oltre le attese, di +0,3% t/t (da +0,7% precedente): il contributo principale è stato fornito dalla spesa pubblica, con consumi deboli ed investimenti in calo. Nell'Eurozona
la seconda lettura del PIL 2° trimestre ha confermato
la crescita di +0,1% t/t, mentre a giugno l’output industriale ha registrato un calo di -1,3% m/m, contro -0,9% atteso e +1,1% precedente.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.354 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,63 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +84 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,44%. Tra gli indici di Eurolandia
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,42%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,26%. Piazza Affari
continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 42.530 punti (+0,81%), consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.092 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,3%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su Telecom Italia
, che registra un rialzo del 2,49%. Bilancio decisamente positivo per Buzzi
, che vanta un progresso del 2,14%. Buona performance per Ferrari
, che cresce dell'1,88%. Sostenuta Italgas
, con un discreto guadagno dell'1,67%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ascopiave
(+2,64%), NewPrinces
(+2,43%), Banco di Desio e della Brianza
(+2,28%) e Technoprobe
(+1,97%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caltagirone SpA
, che continua la seduta con -2,25%. Tentenna D'Amico
, che cede lo 0,71%. Sostanzialmente debole Comer Industries
, che registra una flessione dello 0,55%. Si muove sotto la parità MFE A
, evidenziando un decremento dello 0,52%.