Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con gli investitori che scontano un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Ilavanza a 44.922 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.467 punti. Senza direzione il(+0,04%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,09%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,69%),(+1,58%) e(+1,29%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,49%) e(-0,44%).Al top tra i(+5,57%),(+3,91%),(+3,07%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,37%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,35%),(+6,51%),(+5,40%) e(+4,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,83%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 226K unità)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%)14:30: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%).