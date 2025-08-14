Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con gli investitori che scontano un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Il Dow Jones
avanza a 44.922 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.467 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,04%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'S&P 100
(+0,09%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali
(+1,69%), sanitario
(+1,58%) e beni di consumo secondari
(+1,29%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni
(-0,49%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,44%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Dow
(+5,57%), United Health
(+3,91%), Nike
(+3,07%) e Merck
(+3,00%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Wal-Mart
, che ha terminato le contrattazioni a -2,54%.
Seduta negativa per Microsoft
, che mostra una perdita dell'1,68%.
Si muove sotto la parità Cisco Systems
, evidenziando un decremento dell'1,37%.
Contrazione moderata per JP Morgan
, che soffre un calo dello 0,79%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Warner Bros Discovery
(+7,35%), Sirius XM Radio
(+6,51%), Advanced Micro Devices
(+5,40%) e Biogen
(+4,86%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DoorDash
, che ha chiuso a -3,83%.
Sotto pressione Constellation Energy
, che accusa un calo del 3,23%.
Scivola Micron Technology
, con un netto svantaggio del 2,75%.
In rosso Netflix
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Giovedì 14/08/2025
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 226K unità) Venerdì 15/08/2025
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,5%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso -1,2 punti; preced. 5,5 punti)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,9%).