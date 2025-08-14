UE autorizza acquisizione di asset Wells Fargo da parte di GATX e Brookfield

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto del portafoglio di leasing operativo ferroviario di Wells Fargo
da parte di GATX e Brookfield
, tutte statunitensi. L'operazione riguarda principalmente la gestione e il leasing di vagoni ferroviari e locomotive
.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo
. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.