UE autorizza acquisizione di asset Wells Fargo da parte di GATX e Brookfield

Economia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto del portafoglio di leasing operativo ferroviario di Wells Fargo da parte di GATX e Brookfield, tutte statunitensi. L'operazione riguarda principalmente la gestione e il leasing di vagoni ferroviari e locomotive.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
