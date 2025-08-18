Milano 9:35
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,25%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 172,583, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,155. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 173,01.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
