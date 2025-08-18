Borse europee in rosso, attesa per incontri di Washington e Jackson Hole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori concentrati sull'Ucraina. Dopo il meeting in Alaska, in cui il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a imporre la sua visione puntando a un accordo premiante per Mosca, il presidente statunitenseper definire una soluzione che tenga anche conto delle ragioni di Kiev.Dall'altra parte dell'Atlantico, la Fed sarà al centro dell'attenzione per tutta la settimana, con la pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio del FOMC. Giovedì e venerdì si terrà il. Il tema di quest'anno è "Mercati del lavoro in transizione: demografia, produttività e politica macroeconomica". L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.Gli operatori scontano un(-25 punti base), con il rallentamento dell'economia che traspare sempre più dai dati e l'impatto dei dazi sull'inflazione al momento contenuto.Lieve calo dell', che scende a quota 1,168. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,31%.Lieve peggioramento dello, che sale a +86 punti base, con un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,54%.piccola perdita per, che scambia con un -0,41%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,83%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,30% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,24%, scambiando a 45.095 punti. Poco sopra la parità il(+0,51%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,28%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+1,49%),(+1,35%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%. Tentenna, che cede l'1,27%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,13%.di Milano,(+7,16%),(+4,29%),(+2,77%) e(+2,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.