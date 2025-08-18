Borse europee in rosso, attesa per incontri di Washington e Jackson Hole

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europee, Piazza Affari compresa
, con gli investitori concentrati sull'Ucraina. Dopo il meeting in Alaska, in cui il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a imporre la sua visione puntando a un accordo premiante per Mosca, il presidente statunitense Donald Trump incontrerà oggi a Washington il presidente ucraino Zelensky e i suoi alleati europei
per definire una soluzione che tenga anche conto delle ragioni di Kiev.
Dall'altra parte dell'Atlantico, la Fed sarà al centro dell'attenzione per tutta la settimana, con la pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio del FOMC. Giovedì e venerdì si terrà il Simposio della Fed a Jackson Hole
. Il tema di quest'anno è "Mercati del lavoro in transizione: demografia, produttività e politica macroeconomica". L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.
Gli operatori scontano un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre
(-25 punti base), con il rallentamento dell'economia che traspare sempre più dai dati e l'impatto dei dazi sull'inflazione al momento contenuto.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,168. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,32%. Lieve aumento per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,31%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +86 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,54%. Tra i listini europei
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,41%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e spicca la prestazione negativa di Parigi
, che scende dello 0,83%.
Sessione debole per il listino milanese
, che scambia con un calo dello 0,30% sul FTSE MIB
, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,24%, scambiando a 45.095 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,51%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,28%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Leonardo
(+2,55%), Nexi
(+1,49%), Campari
(+1,35%) e Telecom Italia
(+1,22%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS
, che continua la seduta con -1,32%. Tentenna Banca Popolare di Sondrio
, che cede l'1,27%. Sostanzialmente debole Unicredit
, che registra una flessione dell'1,15%. Si muove sotto la parità Buzzi
, evidenziando un decremento dell'1,13%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Alerion Clean Power
(+7,16%), Juventus
(+4,29%), Fincantieri
(+2,77%) e WIIT
(+2,38%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS
, che ottiene -1,79%. Contrazione moderata per Ariston Holding
, che soffre un calo dell'1,41%. Sottotono Caltagirone SpA
che mostra una limatura dell'1,39%. Deludente NewPrinces
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.