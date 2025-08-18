L'Asia scommette su accordo Russia-Ucraina. Tokyo su nuovo record

(Teleborsa) - Borse asiatiche in rally
grazie alle scommesse di un possibile accordo di pace fra Russia ed Ucraina
, dopo il colloquio avuto dal Presidente Trump in Alaska con Vladimir Putin ed in vista dell'incontro di oggi a Washington con Zelensky.
Nuovo record storico
per la Borsa di Tokyo
, con l'indice Nikkei 225
che continua la giornata in aumento dello 0,90%.
Più forti le borse cinesi ed indiana, che sperano in una rapida risoluzione della questione russa e contano sul fatto che gli USA potrebbero togliere il bando sulle importazioni di petrolio da Mosca. La piazza di Shenzhen
avanza con forza e segna un forte rialzo dell'1,74%, insieme alla borsa di Mumbai
che avanza dell'1,19%.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,41%); in discesa Seul
(-1,32%).
Pressoché invariata Sydney
(+0,15%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato +0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,58%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,77%.