L'Asia scommette su accordo Russia-Ucraina. Tokyo su nuovo record

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -grazie alle scommesse di un possibile, dopo il colloquio avuto dal Presidente Trump in Alaska con Vladimir Putin ed in vista dell'incontro di oggi a Washington con Zelensky.Nuovoper la Borsa di, con l'indiceche continua la giornata in aumento dello 0,90%.Più forti le borse cinesi ed indiana, che sperano in una rapida risoluzione della questione russa e contano sul fatto che gli USA potrebbero togliere il bando sulle importazioni di petrolio da Mosca. La piazza diavanza con forza e segna un forte rialzo dell'1,74%, insieme alla borsa diche avanza dell'1,19%.Poco sopra la parità(+0,41%); in discesa(-1,32%).Pressoché invariata(+0,15%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,06%.Il rendimento dell'è pari 1,58%, mentre il rendimento delscambia 1,77%.