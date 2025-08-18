Milano 9:39
42.633 -0,05%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:39
9.142 +0,03%
24.272 -0,36%

L'Asia scommette su accordo Russia-Ucraina. Tokyo su nuovo record

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Borse asiatiche in rally grazie alle scommesse di un possibile accordo di pace fra Russia ed Ucraina, dopo il colloquio avuto dal Presidente Trump in Alaska con Vladimir Putin ed in vista dell'incontro di oggi a Washington con Zelensky.

Nuovo record storico per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che continua la giornata in aumento dello 0,90%.

Più forti le borse cinesi ed indiana, che sperano in una rapida risoluzione della questione russa e contano sul fatto che gli USA potrebbero togliere il bando sulle importazioni di petrolio da Mosca. La piazza di Shenzhen avanza con forza e segna un forte rialzo dell'1,74%, insieme alla borsa di Mumbai che avanza dell'1,19%.

Poco sopra la parità Hong Kong (+0,41%); in discesa Seul (-1,32%).

Pressoché invariata Sydney (+0,15%).

Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 agosto si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,06%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,58%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,77%.

