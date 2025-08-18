Lavoro, Calderone: con azione Governo "netto cambio di paradigma"

(Teleborsa) -Lo sottolinea la ministra del lavorosul Corriere.it replicando all' articolo pubblicato il 16 agosto dal titolo Lavorare rende meno che stare a casa ad aspettare il sussidio, gli italiani addormentati dai bonus, a firma dia ciò si aggiunge, in linea con i valori cristiani e di progresso sociale evocati dalla nostra Costituzione, l’ambizione di un’inclusione più ampia. È necessario riconoscere che ilproponendosi di tenere assieme le due dimensioni del contrasto alla povertà e dell’inserimento lavorativo ha rappresentato un tentativo ambizioso, rivelatosi però fallimentare perché compromesso fin dall’inizioCome evidenziato proprio su queste pagine, ha offerto una protezione che, in molti casi, ha ridotto la motivazione a cercare un impiego,(ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), insieme all’implementazione della piattaforma SIISL - sottolinea Calderone -. Siamo passatia un approccio più consapevole, accompagnato da una efficace analisi multidimensionale e incentrata su percorsi di attivazione, formazione e inserimento professionale. Ciò ha permesso di superare il trade-off tra sussidio e lavoro, e ha consentito che quasi 300.000 ex percettori fossero reinseriti nel mercato del lavoro regolare".che come Governoriguarda proprio queste platee: i dati dimostrano che, con accompagnamento personalizzato e opportunità concrete, anA giugno di quest’anno, dopo 18 mesi di fruizione della prestazione, quasi 35.000 nuclei sono infatti usciti dal perimetro ADI. Che, non dobbiamo dimenticare, assegna un aiuto più generoso del passato, ma anche più mirato al sostegno delle vere fragilità e all’inclusione". "Sono necessarie politiche sempre più personalizzate, in grado di combinare sostegno economico, formazione continua e incentiviprosegue Calderone spiegando cheLa dignità delle personeal di là delle condizioni contingenti, contando sia sulle proprie forze sia su un attivo supporto del welfare".Non possiamo più utilizzare strumenti che alimentino l’attesa passiva; dobbiamo costruire percorsi che liberino energie marginalizzate, valorizzino talenti e mettano in movimentoonclude la Ministra.