Nexi, azioni proprie a circa il 4,36% del capitale sociale

(Teleborsa) - Nexi
, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato lo scorso 21 maggio, ha reso noto di aver acquistato
, tra l'11 ed il 14 agosto 2025, complessivamente 708.138 azioni ordinarie proprie
al prezzo medio di 5,3436 euro.
Al 14 agosto, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 53.605.568 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa il 4,36% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,0771 euro per azione, per un controvalore di 272.159.702,09 euro.
In Borsa, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di Nexi
, che chiude con una variazione percentuale dell'1,23%.