Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:54
23.726 +0,06%
Dow Jones 21:54
44.942 -0,01%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari apre debole con borse UE: atteso vertice Washington

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Partenza incerta per Piazza Affari e le altre borse europee, in attesa del vertice di Washington fra il Presidente USA Donald Trump, il leader ucraino Zelensky ed i leder "volenterosi" di sette Paesi europei, assieme alla Presidente UE von der Leyen. L'esito dei negoziati è ancora incerto ed alcune proposte emerse dal vertice in Alarska sono state definite "inaccettabili" dall'UE.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. L'Oro grazie alla sua natura di bene rifugio prosegue gli scambi con guadagno dello 0,49%. I, rialzo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,26%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +86 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.

Tra i mercati del Vecchio Continente fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,44%.

Piazza Affari continua la seduta poco sotto i livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul FTSE MIB; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 45.176 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,53%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,49%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+3,02%), Recordati (+1,37%), Campari (+1,29%) e Italgas (+1,12%).

Le più forti vendite su Buzzi, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.

Pensosa Tenaris, con un calo frazionale dell'1,36%.

Tentenna Banca MPS, con un modesto ribasso dello 0,93%.

Giornata fiacca per Banco BPM, che segna un calo dello 0,88%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+3,52%), WIIT (+2,49%), Juventus (+2,38%) e ERG (+1,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.

Piccola perdita per D'Amico, che scambia con un -0,71%.

Tentenna Banco di Desio e della Brianza, che cede lo 0,66%.

Sostanzialmente debole CIR, che registra una flessione dello 0,63%.

