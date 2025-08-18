Piazza Affari apre debole con borse UE: atteso vertice Washington

(Teleborsa) - Partenza incerta per Piazza Affari e le altre borse europee
, in attesa del vertice di Washington fra il Presidente USA Donald Trump, il leader ucraino Zelensky ed i leder "volenterosi" di sette Paesi europei, assieme alla Presidente UE von der Leyen. L'esito dei negoziati è ancora incerto ed alcune proposte emerse dal vertice in Alarska sono state definite "inaccettabili" dall'UE.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. L'Oro
grazie alla sua natura di bene rifugio prosegue gli scambi con guadagno dello 0,49%. I, rialzo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,26%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +86 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%. Tra i mercati del Vecchio Continente
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e discesa modesta per Parigi
, che cede un piccolo -0,44%. Piazza Affari continua la seduta poco sotto i livelli della vigilia
, riportando una variazione pari a -0,11% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.176 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,53%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,49%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Nexi
(+3,02%), Recordati
(+1,37%), Campari
(+1,29%) e Italgas
(+1,12%).
Le più forti vendite su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.
Pensosa Tenaris
, con un calo frazionale dell'1,36%.
Tentenna Banca MPS
, con un modesto ribasso dello 0,93%.
Giornata fiacca per Banco BPM
, che segna un calo dello 0,88%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Alerion Clean Power
(+3,52%), WIIT
(+2,49%), Juventus
(+2,38%) e ERG
(+1,63%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS
, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.
Piccola perdita per D'Amico
, che scambia con un -0,71%.
Tentenna Banco di Desio e della Brianza
, che cede lo 0,66%.
Sostanzialmente debole CIR
, che registra una flessione dello 0,63%.