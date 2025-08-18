Piazza Affari apre debole con borse UE: atteso vertice Washington

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa del vertice di Washington fra il Presidente USA Donald Trump, il leader ucraino Zelensky ed i leder "volenterosi" di sette Paesi europei, assieme alla Presidente UE von der Leyen. L'esito dei negoziati è ancora incerto ed alcune proposte emerse dal vertice in Alarska sono state definite "inaccettabili" dall'UE.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. L'grazie alla sua natura di bene rifugio prosegue gli scambi con guadagno dello 0,49%. I, rialzo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,26%.Lieve peggioramento dello, che sale a +86 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%., riportando una variazione pari a -0,11% sul; sulla stessa linea il), che si posiziona a 45.176 punti. In rialzo il(+0,53%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,49%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,02%),(+1,37%),(+1,29%) e(+1,12%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.Tra i(+3,52%),(+2,49%),(+2,38%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.