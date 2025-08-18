Piazza Affari chiude poco mossa, corrono Saipem e Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa, in unaper il clima vacanziero. Gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi della guerra in Ucraina (dopo il meeting inconclusivo in Alaska tra Putin e Trump, c'è oggi l'incontro a Washington tra Trump, Zelensky e i suoi alleati europei) e attendono nuove indicazioni dalla (pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio e il Simposio a Jackson Hole giovedì e venerdì).Lieve calo dell', che scende a quota 1,167. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 3.335,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,91 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +86 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,56%.resta vicino alla parità(-0,18%), piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 42.642 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 45.213 punti. Poco sopra la parità il(+0,65%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,16%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,16%. In luce, con un ampio progresso del 2,29%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,32%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,09%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,13%),(+4,22%),(+3,84%) e(+2,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,36%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.