Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:54
23.726 +0,06%
Dow Jones 21:54
44.942 -0,01%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari chiude poco mossa, corrono Saipem e Leonardo

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari chiude poco mossa, corrono Saipem e Leonardo
(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa, in una seduta senza grandi spunti e volumi per il clima vacanziero. Gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi della guerra in Ucraina (dopo il meeting inconclusivo in Alaska tra Putin e Trump, c'è oggi l'incontro a Washington tra Trump, Zelensky e i suoi alleati europei) e attendono nuove indicazioni dalla (pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio e il Simposio a Jackson Hole giovedì e venerdì).

Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,167. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 3.335,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,91 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +86 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,56%.

Tra le principali Borse europee resta vicino alla parità Francoforte (-0,18%), piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,21%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,50%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 42.642 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 45.213 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,65%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,5%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Saipem, che mostra un incremento del 3,16%. Tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio del 3,16%. In luce Telecom Italia, con un ampio progresso del 2,29%. Giornata moderatamente positiva per Azimut, che sale di un frazionale +1,32%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Popolare di Sondrio, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%. Si muove sotto la parità Buzzi, evidenziando un decremento dell'1,09%. Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dello 0,68%. Sottotono Amplifon che mostra una limatura dello 0,64%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+10,13%), Juventus (+4,22%), Fincantieri (+3,84%) e Philogen (+2,82%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NewPrinces, che ha chiuso a -2,36%. Sotto pressione Zignago Vetro, con un forte ribasso del 2,04%. Soffre Ariston Holding, che evidenzia una perdita dell'1,79%. Preda dei venditori Lottomatica, con un decremento dell'1,58%.
Condividi
```