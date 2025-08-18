Piazza Affari chiude poco mossa, corrono Saipem e Leonardo

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per i mercati azionari europei
, Piazza Affari compresa, in una seduta senza grandi spunti e volumi
per il clima vacanziero. Gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi della guerra in Ucraina (dopo il meeting inconclusivo in Alaska tra Putin e Trump, c'è oggi l'incontro a Washington tra Trump, Zelensky e i suoi alleati europei) e attendono nuove indicazioni dalla (pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio e il Simposio a Jackson Hole giovedì e venerdì).
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,167. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.335,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 62,91 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +86 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,56%. Tra le principali Borse europee
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,18%), piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,21%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,50%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 42.642 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.213 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,65%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,5%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Saipem
, che mostra un incremento del 3,16%. Tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio del 3,16%. In luce Telecom Italia
, con un ampio progresso del 2,29%. Giornata moderatamente positiva per Azimut
, che sale di un frazionale +1,32%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Popolare di Sondrio
, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%. Si muove sotto la parità Buzzi
, evidenziando un decremento dell'1,09%. Contrazione moderata per Tenaris
, che soffre un calo dello 0,68%. Sottotono Amplifon
che mostra una limatura dello 0,64%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Alerion Clean Power
(+10,13%), Juventus
(+4,22%), Fincantieri
(+3,84%) e Philogen
(+2,82%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su NewPrinces
, che ha chiuso a -2,36%. Sotto pressione Zignago Vetro
, con un forte ribasso del 2,04%. Soffre Ariston Holding
, che evidenzia una perdita dell'1,79%. Preda dei venditori Lottomatica
, con un decremento dell'1,58%.