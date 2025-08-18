Piazza Affari piatta senza spunti e volumi. Bene Leonardo e TIM

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa
, in una seduta senza grandi spunti e volumi
per il clima vacanziero. Gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi geopolitici. Dopo il meeting in Alaska, in cui il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a imporre la sua visione puntando a un accordo premiante per Mosca, il presidente statunitense Donald Trump incontrerà oggi a Washington il presidente ucraino Zelensky e i suoi alleati europei per definire una soluzione alla guerra in Ucraina che tenga anche conto delle ragioni di Kiev.
Dall'altra parte dell'Atlantico, la Fed sarà al centro dell'attenzione per tutta la settimana
, con la pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio del FOMC. Giovedì e venerdì si terrà il Simposio della Fed a Jackson Hole. L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,168. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +87 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,55%. Tra le principali Borse europee
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,26%, resta vicino alla parità Londra
(+0,06%), e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,65%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.151 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,54%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,41%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Leonardo
, che vanta un progresso del 2,70%. Buona performance per Telecom Italia
, che cresce del 2,31%. Sostenuta Saipem
, con un discreto guadagno dell'1,62%. Buoni spunti su Nexi
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris
, che continua la seduta con -1,33%. Deludente Banca Popolare di Sondrio
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Buzzi
, che mostra un piccolo decremento dell'1,13%. Discesa modesta per Banca MPS
, che cede un piccolo -1,07%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Alerion Clean Power
(+9,80%), Juventus
(+4,35%), Fincantieri
(+2,99%) e WIIT
(+2,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS
, che continua la seduta con -2,63%. Scivola NewPrinces
, con un netto svantaggio del 2,16%. In rosso Zignago Vetro
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Pensosa Ariston Holding
, con un calo frazionale dell'1,45%.