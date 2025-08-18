Piazza Affari piatta senza spunti e volumi. Bene Leonardo e TIM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in unaper il clima vacanziero. Gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi geopolitici. Dopo il meeting in Alaska, in cui il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a imporre la sua visione puntando a un accordo premiante per Mosca, il presidente statunitense Donald Trump incontrerà oggi a Washington il presidente ucraino Zelensky e i suoi alleati europei per definire una soluzione alla guerra in Ucraina che tenga anche conto delle ragioni di Kiev.Dall'altra parte dell'Atlantico, la, con la pubblicazione mercoledì sera dei verbali della riunione di luglio del FOMC. Giovedì e venerdì si terrà il Simposio della Fed a Jackson Hole. L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.Lieve calo dell', che scende a quota 1,168. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.In salita lo, che arriva a quota +87 punti base, con un incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,55%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,26%, resta vicino alla parità(+0,06%), e sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 45.151 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,54%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,41%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,70%. Buona performance per, che cresce del 2,31%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,62%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,33%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,13%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%.del FTSE MidCap,(+9,80%),(+4,35%),(+2,99%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,63%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,16%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,45%.