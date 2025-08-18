ProSiebenSat, MFE al 43,6% in attesa della riapertura dell'OPA. PPF si ferma al 18,4%

MFE A

MFE B

ProSiebenSat.1 Media

(Teleborsa) - Al termine del periodo di accettazione iniziale dell'offerta(ex Mediaset, che oggi scambia con), il 13 agosto 2025, MFE si è assicurata una partecipazione complessiva deldiattraverso la sua offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria, detenendo azioni precedentemente detenute da MFE e acquisizioni effettuate al di fuori dell'offerta. Lo ha confermato anche il gruppo media tedesco dopo la comunicazione di Cologno Monzese.Gli azionisti di ProSiebenSat.1 che non hanno ancora accettato l'offerta possono comunque offrire le proprie azioni durante il, che inizierà il 19 agosto 2025 e terminerà il 1° settembre 2025. I risultati definitivi dell'offerta MFE saranno annunciati formalmente il 4 settembre 2025.Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni MFE-A presso la Borsa di Milano del 15 agosto 2025, il corrispettivo dell'offerta MFE, composto da 1,3 azioni MFE-A e 4,48 euro in contanti per azione ProSiebenSat.1, ha un. A fine luglio il gruppo italiano aveva, portando il valore del corrispettivo complessivo a 8,15 euro per azione sulla base dei prezzi di allora, a fronte dei 7 euro cash offerti da PPF per una quota fino al 29,99%.Al termine del periodo di accettazione dell'offerta, il 13 agosto 2025, PPF si è assicurata una partecipazione complessiva deldi ProSiebenSat.1 attraverso la sua offerta di acquisizione parziale e le azioni precedentemente detenute. L'offerta PFF è scaduta e non può essere ulteriormente accettata."MFE e PPF sonodi ProSiebenSat.1 - ha dettodel Gruppo ProSiebenSat.1 Media - Con le loro offerte, hanno sottolineato il loro investimento a lungo termine e il loro impegno nei confronti della nostra azienda. Attenderemo ora la fine del periodo di accettazione aggiuntivo per l'offerta di MFE, che fornirà chiarezza sulla futura struttura azionaria".