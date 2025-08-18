Scuole, Federcontribuenti: 40% ha più di 60 anni

(Teleborsa) -a e non sappiamo ad oggi quante di queste scuole sono antisismiche e quanti soldi sono stati stanziati oltre ai 145 milioni di 10 anni fa agli enti locali per le verifiche di vulnerabilità e la progettazione di eventuali interventi di adeguamento nelle scuole che si trovano in particolare all’interno delle zone sismiche. Una inezia”. Lo scrive in una nota Federcontribuenti riportando uno studio del Comitato Tecnico Scientifico in collaborazione con Claudio Del Medico Fasano, presidente della Ecowall Europe di Udine, uno dei massimi esperti in costruzioni antisismiche in bioedilizia, già presidente di Ecoschool Italia."In Italia – spiega Fasano – s. Meglio investire i soldi del Pnrr in nuovi plessi scolastici totalmente ecologici con interventi degli enti locali”. . Nella nota si ricorda, inoltre, che ”il 10 per cento dell’inquinamento degli edifici statici, quindi anche i plessi scolastici, proviene dal gas radon che colpisce soprattutto le persone che vivono all’ interno. Quasi due scuole su dieci nel nord Italia – rileva Fasano – sono state chiuse per la presenza del radon e di altri inquinanti; nel centro Italia, compresa Roma e i Castelli Romani, l’inquinamento da gas radon e da materiale da costruzione ormai obsoleto, ha comportato la chiusura o parziale chiusura di alcune scuole”.Federcontribuenti e Fasano ricordano comeu chiaro su questo argomento: la salute dei nostri figli deve iniziare dalle scuole, dove passano la maggior parte del loro tempo. La massiccia presenza di cemento e suoi derivati nella costruzione di edifici – conclude – sono superati in molti paesi europei e nordamericani. Meglio costruire le scuole con materiali antinquinanti e antisismici contribuendo anche all’ abbattimento atmosferico nei centri abitati”.