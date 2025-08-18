Stabile la Borsa di New in attesa delle trimestrali retail e del Simposio Fed

Walmart

(Teleborsa) -, dopo i nuovi record raggiunti la settimana scorsa dai principali indici, con l'. Volodymyr Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Finlandia, UE e NATO stanno incontrando Donald Trump a Washington per definire un accordo di pace sull'Ucraina, tra i timori che il presidente USA possa cercare di esercitare pressioni su Kiev affinché accetti una soluzione favorevole a Mosca. Trump incontrerà prima Zelensky alle 19,15 nello Studio Ovale e poi tutti i leader europei insieme nella Sala Est della Casa Bianca alle 21,00. Intanto, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha detto che convocherà per domani una videoconferenza per i membri del Consiglio europeo, al fine di fare il punto sugli incontri di questa settimana a Washington sull'Ucraina.Oltre che al fronte geopolitico, si guarderà nei prossimi giorni anche alle novità per la politica monetaria. Prima, mercoledì sera, ci sarà ladella Fed, mentre giovedì e venerdì si terrà il. L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio. Gli operatori scontano un(-25 punti base), con il rallentamento dell'economia che traspare sempre più dai dati e l'impatto dei dazi sull'inflazione al momento contenuto.Sul fronte societario, gli investitori seguiranno attentamente lediper capire in che modo l'incertezza commerciale e le aspettative di inflazione hanno influenzato i consumatori statunitensi.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.951 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 6.447 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,12%); come pure, pressoché invariato l'(-0,1%).Al top tra i(+2,62%),(+1,53%),(+1,35%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,22%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Al top tra i, si posizionano(+5,62%),(+4,75%),(+3,69%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,23%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,67%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%.