Unione Europea, Bilancia commerciale in giugno

Unione Europea, Bilancia commerciale in giugno pari a 7 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 16,5 Mld Euro (la previsione era 18,1 Mld Euro).
