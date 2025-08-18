Wall Street debole in attesa di indicazioni da trimestrali retail e Jackson Hole

Walmart

Home Depot

Target

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo i nuovi record raggiunti la settimana scorsa dai principali indici, con l'. Oggi, dopo l'incontro Trump-Putin in Alaska, il presidente ucraino Zelenskiy incontrerà il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca insieme a un gruppo di leader europei, tra cui la presidente della Commissione europea von der Leyen.In Alaska, i colloqui tra Trump e Putin si sono conclusi prima del previsto e. Steven Witkoff, inviato speciale di Trump in Medio Oriente, ha affermato che Putin ha accettato che gli Stati Uniti possano fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina nell'ambito di un accordo, che tuttavia richiederebbe anche concessioni territoriali. Dopo gli incontri, Trump ha deciso di sospendere ulteriori sanzioni contro la Russia e "dazi secondari" sui paesi che acquistano energia russa, come India e Cina.Oltre che al fronte geopolitico, si guarderà nei prossimi giorni anche alle novità per la politica monetaria. Prima, mercoledì sera, ci sarà ladella Fed, mentre giovedì e venerdì si terrà il. L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.Gli operatori scontano un(-25 punti base), con il rallentamento dell'economia che traspare sempre più dai dati e l'impatto dei dazi sull'inflazione al momento contenuto.Sul fronte societario, gli investitori seguiranno attentamente lediper capire in che modo l'incertezza commerciale e le aspettative di inflazione hanno influenzato i consumatori statunitensi.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.451 punti. Pressoché invariato il(+0,03%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(+0,03%).