Wall Street debole in attesa di indicazioni da trimestrali retail e Jackson Hole

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street
, dopo i nuovi record raggiunti la settimana scorsa dai principali indici, con l'attenzione rivolta agli sviluppi geopolitici
. Oggi, dopo l'incontro Trump-Putin in Alaska, il presidente ucraino Zelenskiy incontrerà il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca insieme a un gruppo di leader europei, tra cui la presidente della Commissione europea von der Leyen.
In Alaska, i colloqui tra Trump e Putin si sono conclusi prima del previsto e non hanno portato a progressi immediati verso un cessate il fuoco
. Steven Witkoff, inviato speciale di Trump in Medio Oriente, ha affermato che Putin ha accettato che gli Stati Uniti possano fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina nell'ambito di un accordo, che tuttavia richiederebbe anche concessioni territoriali. Dopo gli incontri, Trump ha deciso di sospendere ulteriori sanzioni contro la Russia e "dazi secondari" sui paesi che acquistano energia russa, come India e Cina.
Oltre che al fronte geopolitico, si guarderà nei prossimi giorni anche alle novità per la politica monetaria. Prima, mercoledì sera, ci sarà la pubblicazione dei verbali della riunione di luglio
della Fed, mentre giovedì e venerdì si terrà il Simposio della Fed a Jackson Hole
. L'attenzione principale dei mercati sarà rivolta al discorso del presidente Jerome Powell venerdì pomeriggio.
Gli operatori scontano un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre
(-25 punti base), con il rallentamento dell'economia che traspare sempre più dai dati e l'impatto dei dazi sull'inflazione al momento contenuto.
Sul fronte societario, gli investitori seguiranno attentamente le trimestrali
di Walmart
, Home Depot
e Target
per capire in che modo l'incertezza commerciale e le aspettative di inflazione hanno influenzato i consumatori statunitensi.
Guardando ai principali indici
, Wall Street riporta una variazione pari a +0,06% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.451 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,03%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,03%).