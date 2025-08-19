Enel, acquistate azioni proprie per oltre 21,9 milioni di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra l'11 e il 14 agosto 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 7,8257 euro per azione, per unpari aDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 24.514.822 azioni proprie (pari allo 0,2411% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 190.480.755,38 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 14 agosto complessivamente 36.594.492 azioni proprie, pari allo 0,3599% circa del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, controllato progresso per il, che chiude in salita dello 0,73%.