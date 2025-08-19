Enel, acquistate azioni proprie per oltre 21,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra l'11 e il 14 agosto 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente 2.799.232 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 7,8257 euro per azione, per un controvalore
pari a 21.905.889,182 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 24.514.822 azioni proprie (pari allo 0,2411% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 190.480.755,38 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 14 agosto complessivamente 36.594.492 azioni proprie, pari allo 0,3599% circa del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, controllato progresso per il Gruppo energetico
, che chiude in salita dello 0,73%.