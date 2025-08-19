Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca
, con una variazione percentuale del 2,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Commerzbank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,1%, rispetto a +1,2% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,29 Euro con primo supporto visto a 36,38. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,85.
