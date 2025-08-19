Milano 15:55
42.976 +0,78%
Nasdaq 15:55
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:55
45.066 +0,34%
Londra 15:55
9.187 +0,32%
Francoforte 15:55
24.426 +0,46%

Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca, con una variazione percentuale del 2,30%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,1%, rispetto a +1,2% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,29 Euro con primo supporto visto a 36,38. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```