Il FTSE MIB chiude sopra quota 43 mila punti. Tonfo dei titoli della Difesa

(Teleborsa) - Piazza Affari chiude la seduta sopra quota 43 mila punti, ai massimi dai primi mesi del 2007
, in una giornata positiva per tutte le Borse europee. A livello settoriale, è significativa la correzione dei titoli della difesa
come Leonardo
, legata ai possibili passi in avanti verso una pace in Ucraina dopo il trilaterale di ieri tra Trump, Zelensky e alcuni leader europei. Bene invece le banche
, dopo che ieri sera Mediobanca ha ricevuto il via libera della BCE all'OPS su Banca Generali
, mentre cresce l'attesa per l'assemblea di giovedì chiamata a votare sull'operazione, mentre avanzano le adesioni all'OPS lancia da MPS
su Mediobanca nonostante il prezzo a sconto.
Sul fronte geopolitico, Trump ha più volte menzionato le garanzie di sicurezza e un possibile incontro trilaterale con il presidente russo Putin per la risoluzione della guerra in Ucraina
. Il tono amichevole dell'incontro è stato in netto contrasto con l'ultimo incontro di febbraio, conclusosi con l'uscita di Zelenskiy dalla Casa Bianca a seguito del fallimento dei colloqui.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, a giugno il surplus delle partite correnti in Eurozona
è aumentato a 35,8 miliardi di euro grazie soprattutto ai redditi primari.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,166. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.323,2 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62,74 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,55%. Tra i listini europei
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,34%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
ha terminato la giornata con un aumento dello 0,89%, a 43.021 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.594 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,15%); in rialzo il FTSE Italia Star
(+1,36%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in primo piano Moncler
, che mostra un forte aumento del 4,95%. Decolla Amplifon
, con un importante progresso del 3,91%. In luce Stellantis
, con un ampio progresso del 3,22%. Andamento positivo per Campari
, che avanza di un discreto +2,83%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Leonardo
, che ha terminato le contrattazioni a -10,16%. Piccola perdita per Italgas
, che scambia con un -1,25%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Philogen
(+7,31%), Sesa
(+4,06%), Ariston Holding
(+4,00%) e Ferragamo
(+3,51%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri
, che ha archiviato la seduta a -10,11%. Vendite su Avio
, che registra un ribasso del 6,69%. Seduta negativa per Juventus
, che mostra una perdita dell'1,63%. Sotto pressione Maire
, che accusa un calo dell'1,59%