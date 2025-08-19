Il FTSE MIB chiude sopra quota 43 mila punti. Tonfo dei titoli della Difesa

Leonardo

(Teleborsa) -, in una giornata positiva per tutte le Borse europee. A livello settoriale, è significativa la correzione dei titoli dellacome, legata ai possibili passi in avanti verso una pace in Ucraina dopo il trilaterale di ieri tra Trump, Zelensky e alcuni leader europei. Bene invece le, dopo che ieri sera Mediobanca ha ricevuto il via libera della BCE all'OPS su, mentre cresce l'attesa per l'assemblea di giovedì chiamata a votare sull'operazione, mentre avanzano le adesioni all'OPS lancia dasu Mediobanca nonostante il prezzo a sconto.Sul fronte geopolitico, Trump ha più volte menzionato le garanzie di sicurezza e un possibile incontro trilaterale con il presidente russo Putin per la. Il tono amichevole dell'incontro è stato in netto contrasto con l'ultimo incontro di febbraio, conclusosi con l'uscita di Zelenskiy dalla Casa Bianca a seguito del fallimento dei colloqui.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, a giugno ilè aumentato a 35,8 miliardi di euro grazie soprattutto ai redditi primari.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,166. Lieve calo dell', che scende a 3.323,2 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62,74 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +86 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,45%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,34%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%., ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,89%, a 43.021 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.594 punti. Senza direzione il(+0,15%); in rialzo il(+1,36%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,95%. Decolla, con un importante progresso del 3,91%. In luce, con un ampio progresso del 3,22%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,83%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,16%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.Tra i(+7,31%),(+4,06%),(+4,00%) e(+3,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,11%. Vendite su, che registra un ribasso del 6,69%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%