Milano 15:59
42.953 +0,73%
Nasdaq 15:59
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:59
45.039 +0,28%
Londra 15:59
9.183 +0,27%
Francoforte 15:59
24.404 +0,37%

Le borse europee danno fiducia ai negoziati di pace Ucraina-Russia, a Milano tonfo di Leonardo

Commento, Finanza, Spread
Le borse europee danno fiducia ai negoziati di pace Ucraina-Russia, a Milano tonfo di Leonardo
(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

I mercati sembrano avere fiducia sulla possibilità di un accordo di pace tra Ucraina e Russia dopo gli incontri di Washington. A pagare il nuovo scenario però i titoli della difesa: a Milano tonfo di Leonardo, mentre guadagna il settore del lusso trainato dalle buone performance di Moncler e Brunello Cucinelli. Seduta positiva anche per il settore bancario.

L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,31%) si attesta su 62,59 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +87 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.

Tra gli indici di Eurolandia seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,23%, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,67%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,60%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.461 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%); in rialzo il FTSE Italia Star (+0,75%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+3,63%), Campari (+2,62%), Brunello Cucinelli (+2,33%) e Amplifon (+2,16%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -7,85%.

Sottotono Italgas che mostra una limatura dello 0,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Philogen (+8,22%), Ferragamo (+3,60%), Banco di Desio e della Brianza (+2,54%) e Sesa (+2,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -8,15%.

Vendite a piene mani su Avio, che soffre un decremento del 7,85%.

Seduta negativa per NewPrinces, che mostra una perdita dell'1,61%.

Deludente Lottomatica, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Condividi
```