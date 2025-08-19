Le borse europee danno fiducia ai negoziati di pace Ucraina-Russia, a Milano tonfo di Leonardo

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee.
I mercati sembrano avere fiducia sulla possibilità di un accordo di pace tra Ucraina
e Russia
dopo gli incontri di Washington. A pagare il nuovo scenario però i titoli della difesa
: a Milano tonfo di Leonardo
, mentre guadagna il settore del lusso trainato dalle buone performance di Moncler
e Brunello Cucinelli
. Seduta positiva anche per il settore bancario
.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,31%) si attesta su 62,59 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +87 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%. Tra gli indici di Eurolandia
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,23%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,67%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,60%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.461 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,02%); in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,75%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Moncler
(+3,63%), Campari
(+2,62%), Brunello Cucinelli
(+2,33%) e Amplifon
(+2,16%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -7,85%.
Sottotono Italgas
che mostra una limatura dello 0,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Philogen
(+8,22%), Ferragamo
(+3,60%), Banco di Desio e della Brianza
(+2,54%) e Sesa
(+2,32%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -8,15%.
Vendite a piene mani su Avio
, che soffre un decremento del 7,85%.
Seduta negativa per NewPrinces
, che mostra una perdita dell'1,61%.
Deludente Lottomatica
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.