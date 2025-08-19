Medtronic rivede al rialzo guidance sull'utile con impatto ridotto dei dazi

(Teleborsa) - Medtronic
, storica azienda statunitense di tecnologie biomediche con sede legale in Irlanda, ha chiuso il primo trimestre
dell'anno fiscale 2026 (terminato il 25 luglio 2025) con ricavi
pari a 8,6 miliardi di dollari e ricavi rettificati di 8,5 miliardi di dollari, in aumento dell'8,4% reported e del 4,8% in termini organici. L'utile netto
e l'utile per azione (EPS) sono stati rispettivamente di 1,040 miliardi di dollari e 0,81 dollari, invariati e in aumento dell'1%; l'EPS rettificato
di 1,26 dollari è aumentato del 2%.
"Abbiamo registrato un altro trimestre costante con una crescita organica dei ricavi a una cifra media, grazie all'ampia forza di diverse categorie di prodotti innovativi, tra cui ablazione a campo pulsato, valvole transcatetere, neuromodulazione, diabete e stimolazione senza elettrocateteri - ha dichiarato il CEO Geoff Martha
- Siamo fiduciosi e ben posizionati per accelerare la crescita del fatturato nella seconda metà dell'anno fiscale, mentre realizziamo progressi significativi sui nostri principali driver di crescita".
L'azienda ha ribadito la crescita del fatturato
per l'anno fiscale 2026 e ha rivisto al rialzo le previsioni sull'utile
per azione (EPS) per l'anno fiscale 2026. In particolare, continua a prevedere una crescita organica del fatturato per l'anno fiscale 2026 di circa il 5%.
Escludendo il potenziale impatto dei dazi, Medtronic prevede ora una crescita dell'utile per azione (EPS) rettificato sottostante per l'anno fiscale 2026 di circa il 4,5%, rispetto alla precedente previsione di circa il 4%. Includendo il ridotto impatto potenziale dei dazi
di circa 185 milioni di dollari, rispetto al precedente intervallo compreso tra circa 200 e 350 milioni di dollari, Medtronic ha rivisto al rialzo le previsioni sull'utile per azione (EPS) rettificato per l'anno fiscale 2026, portandole al nuovo intervallo compreso tra 5,60 e 5,66 dollari, rispetto al precedente intervallo compreso tra 5,50 e 5,60 dollari.
"A seguito della sovraperformance dell'utile per azione (EPS) del primo trimestre e del miglioramento delle ipotesi di impatto tariffario, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni sull'utile per azione (EPS) per l'intero anno - ha dichiarato il CFO Thierry Pieton
- La nostra fiducia continua a crescere, mentre sviluppiamo i nostri driver di crescita del fatturato e implementiamo efficienze nella produzione, nella catena di fornitura e nei costi operativi per stimolare la crescita degli utili, e aumentiamo i nostri investimenti in ricerca e sviluppo, vendite e marketing, il tutto con un'attenzione specifica alla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti".