Medtronic rivede al rialzo guidance sull'utile con impatto ridotto dei dazi

Medtronic

(Teleborsa) -, storica azienda statunitense di tecnologie biomediche con sede legale in Irlanda, ha chiuso ildell'anno fiscale 2026 (terminato il 25 luglio 2025) conpari a 8,6 miliardi di dollari e ricavi rettificati di 8,5 miliardi di dollari, in aumento dell'8,4% reported e del 4,8% in termini organici. L'e l'utile per azione (EPS) sono stati rispettivamente di 1,040 miliardi di dollari e 0,81 dollari, invariati e in aumento dell'1%; l'di 1,26 dollari è aumentato del 2%."Abbiamo registrato un altro trimestre costante con una crescita organica dei ricavi a una cifra media, grazie all'ampia forza di diverse categorie di prodotti innovativi, tra cui ablazione a campo pulsato, valvole transcatetere, neuromodulazione, diabete e stimolazione senza elettrocateteri - ha dichiarato il- Siamo fiduciosi e ben posizionati per accelerare la crescita del fatturato nella seconda metà dell'anno fiscale, mentre realizziamo progressi significativi sui nostri principali driver di crescita".L'azienda haper l'anno fiscale 2026 e haper azione (EPS) per l'anno fiscale 2026. In particolare, continua a prevedere una crescita organica del fatturato per l'anno fiscale 2026 di circa il 5%.Escludendo il potenziale impatto dei dazi, Medtronic prevede ora una crescita dell'utile per azione (EPS) rettificato sottostante per l'anno fiscale 2026 di circa il 4,5%, rispetto alla precedente previsione di circa il 4%. Includendo ildi circa 185 milioni di dollari, rispetto al precedente intervallo compreso tra circa 200 e 350 milioni di dollari, Medtronic ha rivisto al rialzo le previsioni sull'utile per azione (EPS) rettificato per l'anno fiscale 2026, portandole al nuovo intervallo compreso tra 5,60 e 5,66 dollari, rispetto al precedente intervallo compreso tra 5,50 e 5,60 dollari."A seguito della sovraperformance dell'utile per azione (EPS) del primo trimestre e del miglioramento delle ipotesi di impatto tariffario, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni sull'utile per azione (EPS) per l'intero anno - ha dichiarato il- La nostra fiducia continua a crescere, mentre sviluppiamo i nostri driver di crescita del fatturato e implementiamo efficienze nella produzione, nella catena di fornitura e nei costi operativi per stimolare la crescita degli utili, e aumentiamo i nostri investimenti in ricerca e sviluppo, vendite e marketing, il tutto con un'attenzione specifica alla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti".