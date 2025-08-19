N26, fondatore Valentin Stalf lascia ruolo da CEO dopo tensioni con investitori

(Teleborsa) -, banca fintech tedesca che negli ultimi anni ha avuto problemi con le autorità per questioni di antiriciclaggio, ha annunciato che ilcome Chief Executive Officer ed entrerà nel Supervisory board, dopo un periodo iniziale di transizione.Valentin Stalf ha fondato N26 nel 2013 assieme a Maximilian Tayenthal, che manterrà il suo attuale ruolo come membro dell'Executive Leadership Team di N26 e nel Management Board di N26 Group e N26 Bank. Assieme,delle quote di N26 come co-fondatori.Nel corso dei prossimi mesi, il Supervisory Board vedrà ladi N26, si legge in una nota. Queste nuove nomine si aggiungono all'ingresso di Jochen Klopper, che assumerà il ruolo di nuovo Chief Risk Officer della banca a partire dall'inizio di dicembre 2025. Gli attuali membri del Supervisory Board di N26 sono Marcus Mosen (presidente), Deborah Carlson-Burkart, Peter Kleinschmidt e Jorg Gerbig.Nella nota della società non viene menzionato, ma il Financial Times ha scritto pochi giorni fa chedopo che la BaFin (l'autorità tedesca che supervisiona le banche e il mercato finanziario) ha individuato nuove carenze nella società. La BaFin ha scoperto "debolezze nei sistemi di controllo interno, nei processi e nell'organizzazione complessiva" di N26 durante un audit speciale. Le conclusioni della BaFin sono arrivate solo pochi mesi dopo che l'autorità aveva revocato le restrizioni precedenti alla crescita della banca."Earlybird è grata a Valentin per le idee visionarie e gli straordinari risultati ottenuti - ha dettoe investitore di lunga data in N26 - Quello che ha realizzato insieme a Maximilian è davvero importante: hanno trasformato N26 in una delle principali banche digitali europee e cambiato in positivo l'esperienza bancaria di milioni di clienti. Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Valentin all'interno del Supervisory Board di N26, per contribuire assieme al futuro della banca". "Sosteniamo N26 dal 2015 e siamo orgogliosi di esserne ancora oggi uno dei principali azionisti - ha commentato- La visione di Valentin come fondatore è fondamentale, e non vediamo l'ora di collaborare".Fondata 12 anni fa, N26 ha, registrando una crescita del fatturato del 40% nell'ultimo esercizio finanziario. Con ricavi annui superiori ai 500 milioni di euro, N26 prevede di chiudere la seconda metà dell'anno in utile, grazie all'elevata attività dei clienti e un'offerta di prodotti in costante espansione. Quest'anno N26 è anche, offrendo su alcuni mercati piani locali e eSIM internazionali per viaggiatori, coprendo più di 100 destinazioni e registrando una risposta positiva dalla base clienti con circa 8.000-10.000 nuovi piani venduti ogni mese.