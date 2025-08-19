Piazza Affari in buon rialzo. Bene le banche, male la difesa

(Teleborsa) - Seduta positiva per Piazza Affari, al pari delle Borse europee
. A livello settoriale, è significativa la correzione dei titoli della difesa
come Leonardo
, legata ai possibili passi in avanti verso una pace in Ucraina dopo il trilaterale di ieri tra Trump, Zelensky e alcuni leader europei. Bene invece le banche
, dopo che ieri sera Mediobanca ha ricevuto il via libera della BCE all'OPS su Banca Generali, mentre cresce l'attesa per l'assemblea di giovedì chiamata a votare sull'operazione, mentre avanzano le adesioni all'OPS lancia da MPS su Mediobanca nonostante il prezzo a sconto.
Sul fronte geopolitico, Trump ha più volte menzionato le garanzie di sicurezza e un possibile incontro trilaterale con il presidente russo Putin per la risoluzione della guerra in Ucraina
. Il tono amichevole dell'incontro è stato in netto contrasto con l'ultimo incontro di febbraio, conclusosi con l'uscita di Zelenskiy dalla Casa Bianca a seguito del fallimento dei colloqui.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, a giugno il surplus delle partite correnti in Eurozona
è aumentato a 35,8 miliardi di euro grazie soprattutto ai redditi primari.Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. Sostanzialmente stabile l'S&P-500
sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,02%.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 3.333,6 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,67 dollari per barile, in calo dell'1,18%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +87 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,55%. Tra i listini europei
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,40%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dell'1,06%. Piazza Affari
continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 42.994 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.562 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,02%); in denaro il FTSE Italia Star
(+1,11%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, exploit di Moncler
, che mostra un rialzo del 4,52%. Andamento positivo per Campari
, che avanza di un discreto +3,5%. Ben comprata Amplifon
, che segna un forte rialzo del 2,96%. Stellantis
avanza del 2,73%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -9,27%. Sottotono Italgas
che mostra una limatura dello 0,79%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Philogen
(+7,76%), Ferragamo
(+3,55%), Alerion Clean Power
(+3,00%) e Sesa
(+2,75%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -9,46%. Avio
scende del 6,25%. Calo deciso per Maire
, che segna un -1,83%. Sotto pressione Lottomatica
, con un forte ribasso dell'1,78%.