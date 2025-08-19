Piazza Affari in buon rialzo. Bene le banche, male la difesa

Leonardo

(Teleborsa) -. A livello settoriale, è significativa la correzione dei titoli dellacome, legata ai possibili passi in avanti verso una pace in Ucraina dopo il trilaterale di ieri tra Trump, Zelensky e alcuni leader europei. Bene invece le, dopo che ieri sera Mediobanca ha ricevuto il via libera della BCE all'OPS su Banca Generali, mentre cresce l'attesa per l'assemblea di giovedì chiamata a votare sull'operazione, mentre avanzano le adesioni all'OPS lancia da MPS su Mediobanca nonostante il prezzo a sconto.Sul fronte geopolitico, Trump ha più volte menzionato le garanzie di sicurezza e un possibile incontro trilaterale con il presidente russo Putin per la. Il tono amichevole dell'incontro è stato in netto contrasto con l'ultimo incontro di febbraio, conclusosi con l'uscita di Zelenskiy dalla Casa Bianca a seguito del fallimento dei colloqui.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, a giugno ilè aumentato a 35,8 miliardi di euro grazie soprattutto ai redditi primari.. Sulla stessa scia rialzista il. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,02%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168. L'è sostanzialmente stabile su 3.333,6 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,67 dollari per barile, in calo dell'1,18%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +87 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,55%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,40%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,06%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 42.994 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.562 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,02%); in denaro il(+1,11%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,52%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,5%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,96%.avanza del 2,73%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,27%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.di Milano,(+7,76%),(+3,55%),(+3,00%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,46%.scende del 6,25%. Calo deciso per, che segna un -1,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.