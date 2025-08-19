Piazza Affari tonica in un'Europa cauta, focus su banche e infrastrutture

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.
A Milano a trainare sono i titoli del settore bancario
e delle infrastrutture
. Apertura positiva per Mediobanca
, dopo l'annuncio nella serata di ieri del via libera della Banca Centrale Europea
all'acquisizione del controllo
di Banca Generali
, e per Webuild
che si è aggiudicata una commessa da 1,6 miliardi di euro
per la nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria
che prevede la realizzazione del "Raddoppio Paola-Cosenza" che si estenderà per circa 22,2 km in Calabria, quasi tutti in sotterraneo.
Mercati attenti anche agli sviluppi sui negoziati sulla guerra in Ucraina dove sembrano essere stati fatti passi in avanti verso la pace dopo gli incontri di Washington
. Vladimir Putin
ha detto sì al bilaterale con Volodymyr Zelensky
. Il faccia a faccia fra i due rivali si terrà entro agosto in una località ancora da definire, e sarà seguito da un trilaterale
con Donald Trump. "I preparativi sono in corso", ha detto il presidente americano parlando di quello che si annuncia un incontro storico durante il quale - ha ammesso Zelensky - si affronterà la questione dei territori
. Anche i leader europei, incluso il presidente ucraino, hanno definito l'incontro di ieri alla Casa Bianca con Trump "buono e costruttivo".
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,168. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.340 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,81 dollari per barile, con un calo dello 0,96%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 42.778 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 45.357 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,12%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,26%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su Buzzi
, che registra un rialzo dell'1,83%.
Bilancio decisamente positivo per Banca MPS
, che vanta un progresso dell'1,70%.
Buona performance per Moncler
, che cresce dell'1,67%.
Piccoli passi in avanti per Prysmian
, che segna un incremento marginale dell'1,46%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,16%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Philogen
(+5,02%), Ferragamo
(+1,86%), Ariston Holding
(+1,74%) e Cementir
(+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.
Soffre Avio
, che evidenzia una perdita del 3,20%.
Contrazione moderata per Juventus
, che soffre un calo dell'1,17%.
Sottotono Caltagirone SpA
che mostra una limatura dell'1,10%.