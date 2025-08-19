Poco mossi Tokyo e i mercati asiatici in attesa di sviluppi sulla guerra in Ucraina

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Tokyo
(-0,14%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, così come Shenzhen
, che continua gli scambi sul +0,02%.
Poco mossi anche gli altri listini asiatici, in attesa di nuovi sviluppi sui negoziati di pace per la guerra in Ucraina
e della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve
.
Senza direzione Hong Kong
(+0,09%); leggermente negativo Seul
(-1,08%).
Poco sopra la parità Mumbai
(+0,29%); variazioni negative per Sydney
(-0,65%).
Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,01%. Frazionale ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia con una perdita dello 0,28%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,6%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,78%.