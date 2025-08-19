Milano 16:09
Poco mossi Tokyo e i mercati asiatici in attesa di sviluppi sulla guerra in Ucraina

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Tokyo (-0,14%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, così come Shenzhen, che continua gli scambi sul +0,02%.

Poco mossi anche gli altri listini asiatici, in attesa di nuovi sviluppi sui negoziati di pace per la guerra in Ucraina e della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve.

Senza direzione Hong Kong (+0,09%); leggermente negativo Seul (-1,08%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,29%); variazioni negative per Sydney (-0,65%).

Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,01%. Frazionale ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia con una perdita dello 0,28%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,6%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,78%.
