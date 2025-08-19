Salvini visita il cantiere Venezia della metro C a Roma. Obiettivo chiudere nel 2033

(Teleborsa) - Il vicepremier Matteo Salvini
ha effettuato oggi un sopralluogo
al cantiere della stazione Venezia della linea C della metropolitana di Roma
. Ad accompagnarlo, il Commissario Straordinario Linea C, Maria Lucia Conti
, il Direttore Tecnico di Roma Metropolitane e Rup della linea, Andrea Sciotti
, il liquidatore di Roma Metropolitane, Bruno Sed
, il Direttore Generale di Metro C Scpa, Mauro D’Angelo
, Ilaria Bruni
, Ufficio Gabinetto del Ministero della Cultura, insieme a Leonardo Nardella e Marta Baumgartner
, rispettivamente Direttore Amministrativo e archeologa della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura.
"E' un cantiere che non si ferma mai, giorno e notte. L'obiettivo è chiudere il cantiere entro il 2033 e
togliere 400.000 auto dalle strade", ha affermato Salvini
a margine di un sopralluogo, aggiungendo "questo sarà un museo, non sarà solo una fermata della metropolitana". Il titolare del MIT ha poi ricordato che la metro C "sarà un vantaggio, perché si perderà meno tempo, si inquinerà di meno", ma "bisogna avere pazienza per i tempi
di lavorazione dei cantieri", dove lavorano 100 persone
fra operai, ingegneri, archeologi, non solo italiani, ma anche immigrati, e tanti giovani.
Il cantiere Venezia rappresenta una delle sfide ingegneristiche e archeologiche più complesse a livello internazionale
. Nel cuore del centro storico, in un’area densa di monumenti e palazzi di pregio, lo scavo ha richiesto modalità operative assimilabili a quelle di un vero e proprio intervento archeologico. I reperti rinvenuti
saranno valorizzati ed esposti in un’area dedicata
all’interno della stazione, che diventerà così non solo un’infrastruttura di mobilità, ma anche un nuovo spazio di fruizione culturale
e di arte pubblica. Per il suo elevato valore tecnico e culturale, il progetto della stazione Venezia è stato selezionato tra le opere simbolo nella visitor experience del MIT a Expo Osaka 2025
, in corso in Giappone.
La nuova infrastruttura sarà collocata a circa 45 metri di profondità
, articolata su otto livelli interrati
, con collegamenti diretti a Palazzo Venezia, al Vittoriano e ai Fori Imperiali. Lo scavo raggiungerà gli 85 metri
per consentire l’interscambio con la futura linea D
.
In occasione della visita al cantiere "simbolo" della metro C, il titolare del MIT ha parlato anche dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, altra opera "simbolo" che si affiancherà al Ponte di Messina
. "Per noi è fondamentale arrivare con l'alta velocità fino a Reggio Calabria perché il Ponte, oltre che essere una straordinaria opera di ingegneria, risolve i problemi e unisce l'Italia al Nord Europa e rilancia tutti i porti del Sud Italia
e del Mediterraneo", ha spiegato Salvini, aggiungendo che "l'obiettivo è arrivare a Ponte costruito intorno al 2032
", ultimando anche "la parte finale in fase di progettazione". "Problemi di finanziamento non ce ne sono perch° RFI ha 100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per opere su rotaia". ha concluso.
Salvini ha ricordato che in Italia c'è un nuovo Rinascimento dal punto di vista delle infrastrutture per i trasporti e che ci sono progetti in ogni città
, quindi "chi è più avanti con le fasi progettuali parte prima"
. "Domani sarò a Milano, alla linea quattro, al prolungamento fino a Monza in Brianza", ha aggiunto, ricordando che, per Roma, l'obiettivo è giungere al 2036 collegando lo stadio Olimpico e la Farnesina.