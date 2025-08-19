Salvini visita il cantiere Venezia della metro C a Roma. Obiettivo chiudere nel 2033

(Teleborsa) - Il vicepremierha effettuato oggi unal cantiere della. Ad accompagnarlo, il Commissario Straordinario Linea C,, il Direttore Tecnico di Roma Metropolitane e Rup della linea,, il liquidatore di Roma Metropolitane,, il Direttore Generale di Metro C Scpa,, Ufficio Gabinetto del Ministero della Cultura, insieme a, rispettivamente Direttore Amministrativo e archeologa della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura."E' un cantiere che non si ferma mai, giorno e notte.togliere 400.000 auto dalle strade", ha affermatoa margine di un sopralluogo, aggiungendo "questo sarà un museo, non sarà solo una fermata della metropolitana". Il titolare del MIT ha poi ricordato che la metro C "sarà un vantaggio, perché si perderà meno tempo, si inquinerà di meno", ma "di lavorazione dei cantieri", dovefra operai, ingegneri, archeologi, non solo italiani, ma anche immigrati, e tanti giovani.Il cantiere Venezia rappresenta. Nel cuore del centro storico, in un’area densa di monumenti e palazzi di pregio, lo scavo ha richiesto modalità operative assimilabili a quelle di un vero e proprio intervento archeologico. Isarannoall’interno della stazione, che diventerà così non solo un’infrastruttura di mobilità, ma anche une di arte pubblica. Per il suo elevato valore tecnico e culturale, il progetto della stazione Venezia è stato, in corso in Giappone.La nuova infrastruttura sarà collocata, articolata su, con collegamenti diretti a Palazzo Venezia, al Vittoriano e ai Fori Imperiali. Lo scavo raggiungerà gliper consentireIn occasione della visita al cantiere "simbolo" della metro C, il titolare del MIT ha parlato anche dell'. "Per noi è fondamentale arrivare con l'alta velocità fino a Reggio Calabria perché il Ponte, oltre che essere una straordinaria opera di ingegneria, risolve i problemi ee del Mediterraneo", ha spiegato Salvini, aggiungendo che", ultimando anche "la parte finale in fase di progettazione". "Problemi di finanziamento non ce ne sono perch° RFI ha 100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per opere su rotaia". ha concluso.Salvini ha ricordato che in Italia c'è un nuovo Rinascimento dal punto di vista delle infrastrutture per i trasporti e che, quindi. "Domani sarò a Milano, alla linea quattro, al prolungamento fino a Monza in Brianza", ha aggiunto, ricordando che, per Roma, l'obiettivo è giungere al 2036 collegando lo stadio Olimpico e la Farnesina.