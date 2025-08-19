UE autorizza acquisizione di asset Proseat da parte di Brose Sitech

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
del business tedesco di Proseat nel settore dei componenti in schiuma, rivestimenti e componenti leggeri da parte della polacca Brose Sitech. L'operazione riguarda principalmente i settori dei sedili per auto e dei componenti per sedili.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato
delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.