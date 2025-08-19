UE autorizza acquisizione di asset Proseat da parte di Brose Sitech

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'del business tedesco di Proseat nel settore dei componenti in schiuma, rivestimenti e componenti leggeri da parte della polacca Brose Sitech. L'operazione riguarda principalmente i settori dei sedili per auto e dei componenti per sedili.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledelle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.