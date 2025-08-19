Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 44.912 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l'S&P-500
, fermandosi a 6.449 punti.
Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,01%); con analoga direzione, sulla parità l'S&P 100
(-0,01%).
Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori telecomunicazioni
(-0,71%), materiali
(-0,58%) e energia
(-0,57%) sono stati tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, United Health
(+1,47%), Caterpillar
(+1,19%), Cisco Systems
(+1,13%) e Walt Disney
(+1,01%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel
, che ha archiviato la seduta a -3,79%.
Si muove sotto la parità Boeing
, evidenziando un decremento dell'1,21%.
Contrazione moderata per Home Depot
, che soffre un calo dell'1,17%.
Sottotono Coca Cola
che mostra una limatura dell'1,13%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Trade Desk
(+5,43%), MongoDB
(+4,04%), Lululemon Athletica
(+2,60%) e Workday
(+2,55%).
Sotto pressione Electronic Arts
, con un forte ribasso del 3,15%.
Soffre Meta Platforms
, che evidenzia una perdita del 2,27%.
Preda dei venditori IDEXX Laboratories
, con un decremento del 2,04%.