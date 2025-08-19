Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

materiali

energia

United Health

Caterpillar

Cisco Systems

Walt Disney

Intel

Boeing

Home Depot

Coca Cola

Trade Desk

MongoDB

Lululemon Athletica

Workday

Intel

Electronic Arts

Meta Platforms

IDEXX Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 44.912 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 6.449 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,01%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,01%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,71%),(-0,58%) e(-0,57%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,47%),(+1,19%),(+1,13%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,17%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,13%.Al top tra i, si posizionano(+5,43%),(+4,04%),(+2,60%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,15%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,27%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.