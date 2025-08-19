Milano 16:11
43.008 +0,86%
Nasdaq 16:11
23.637 -0,32%
Dow Jones 16:11
45.112 +0,45%
Londra 16:11
9.184 +0,28%
Francoforte 16:11
24.424 +0,45%

Wall Street resta al palo

Finanza
Wall Street resta al palo
(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 44.912 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l'S&P-500, fermandosi a 6.449 punti.

Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,01%); con analoga direzione, sulla parità l'S&P 100 (-0,01%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori telecomunicazioni (-0,71%), materiali (-0,58%) e energia (-0,57%) sono stati tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+1,47%), Caterpillar (+1,19%), Cisco Systems (+1,13%) e Walt Disney (+1,01%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel, che ha archiviato la seduta a -3,79%.

Si muove sotto la parità Boeing, evidenziando un decremento dell'1,21%.

Contrazione moderata per Home Depot, che soffre un calo dell'1,17%.

Sottotono Coca Cola che mostra una limatura dell'1,13%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Trade Desk (+5,43%), MongoDB (+4,04%), Lululemon Athletica (+2,60%) e Workday (+2,55%).

Sotto pressione Electronic Arts, con un forte ribasso del 3,15%.

Soffre Meta Platforms, che evidenzia una perdita del 2,27%.

Preda dei venditori IDEXX Laboratories, con un decremento del 2,04%.
