Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Contenuto ribasso per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione in flessione dello 0,26%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 171,783 con tetto rappresentato dall'area 172,276. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 171,619.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
