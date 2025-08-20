Da data center e AI una sfida per la transizione energetica: implicazioni per gli investimenti

(Teleborsa) - La domanda elettrica è attesa in forte crescita degli anni a venire grazie anche allo sviluppo massiccio dei data center
alimentati dall’intelligenza artificiale
(IA), che richiedono quantità crescenti di elettricità, creando forti criticità sul fronte della decarbonizzazione e problemi alle infrastrutture globali, specie quelle europee, che non sono pronte a gestire una tale massa di energia.
In Europa
saranno necessari oltre 220 miliardi di euro all’anno di investimenti
nelle reti di trasmissione e distribuzione fino al 2050
per sostenere la transizione energetica. Negli Stati Uniti
, il National Transmission Planning Study del Dipartimento dell’Energia indica che un’espansione del 50–100% della rete entro il 2035 richieda una spesa cumulata fino a 1.400 miliardi di dollari
.
La soluzione al maggior fabbisogno energetico è aumentare la quota di energia pulita
, ma la strada per raggiungerne il pieno potenziale è lunga. Nel frattempo, si dovrà investire nei leader del clean tech
che operano in settori diversi e possiedono le tecnologie per ottimizzare le reti, oltre che per abilitare, di fatto, la transizione green, che resta ineludibile.Boom della domanda dei data center
Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, entro il 2026 i data center
potranno raddoppiare il loro consumo
elettrico rispetto al 2022, toccando i 1.000 TWh
, pari alla domanda annuale del Giappone. E con lo sviluppo tumultuoso dell'Intelligenza artificiale la sotuazione è destinata ad aggravarsi, diventando una vera e propria emergenza: un prompt su ChatGPT è circa dieci volte più energivoro di una ricerca su Google.
Secondo un’analisi di Goldman Sachs, la domanda di energia elettrica in Europa è destinata a crescere. Sulla base dei dati raccolti
dalle utility europee, si stima una pipeline di data center pari a circa 170 GW
, equivalente a un terzo dell'attuale domanda elettrica europea. Anche considerando una realizzazione parziale del 25-50%, ciò comporterebbe un aumento della domanda di energia del 10-15%
nei prossimi 10-15 anni.
Negli Stati Uniti la domanda elettrica è già in forte crescita, spinta da data center, intelligenza artificiale e mobilità elettrica, con previsioni di aumento del 2-4% annuo nei prossimi anni.Il ruolo e le opportunità per l’Italia
Anche l’Italia si prepara a questa svolta strutturale
, posizionandosi sempre più come snodo strategico nella nuova geografia digitale. Milano
, in particolare, è diventata un punto nevralgico per l’espansione
dei data center nel Mediterraneo, con una potenza installata che nel 2024 ha raggiunto i 238 MW IT
(+34% rispetto al 2023).
Secondo il report 2025 del Centro Studi RINA sui Data Centre, si prevedono in Italia oltre 10 miliardi di euro di investimenti
in nuove infrastrutture, con un’attenzione crescente alla sostenibilità: alimentazione 100% rinnovabile, raffreddamento ad acqua,
recupero del calore per il teleriscaldamento urbano. I riflessi sul mix energetico
Il mix energetico
del futuro prossimo sarà inevitabilmente ibrido
, poiché Le energie rinnovabili sono soggette a rallentamenti, anche per effetto dell’incertezza politica, mentre il nucleare di quarta generazione o Small Modular Reactors (SMR) non sarà disponibile su larga scala prima del 2035. Ciò riporta in primo piano il gas
: solo negli Stati Uniti, i progetti di nuova capacità da gas sono saliti da 6 GW a 17,5 GW, il livello più alto dal 2017.
Le utility americane, d’altro canto, prevedono investimenti record per alimentare i data center
(+22,3% sul 2024), mentre le grandi aziende tecnologiche come Google, Amazon e Meta stanno siglando accordi ventennali per l’acquisto di energia nucleare.Le implicazioni per i mercati finanziari
In un mercato azionario in rialzo, i titoli delle clean tech e delle rinnovabili
sono oggi su valutazioni depresse
nonostante i fondamentali in miglioramento. Questo crea opportunità
per un posizionamento strategico. Secondo Morgan Stanley, il comparto europeo delle utility
- che nel 2024 ha sottoperformato
rispetto a quello statunitense (S&P Utilities +20% contro -5% delle controparti europee) - potrebbe beneficiare di un repricing positivo grazie all’incremento strutturale della domanda e a una migliore allocazione di capitale nel rinnovabile. Il segmento solare onshore e l’eolico terrestre
sono i comparti preferiti
. Più cautela, invece, su offshore wind e solare residenziale. La componentistica
, grazie alle restrizioni al commercio internazionale, beneficia di una spinta alla produzione locale
, soprattutto negli Stati Uniti.Nei prossimi 12-18 mesi
ci si attende un ritorno ai fondamentali, con un rimbalzo del settore
. Guardando più avanti
, sono tre le forze che potranno plasmare i rendimenti: la velocità con cui i governi renderanno bancabile il nucleare
di nuova generazione, l'effettiva rimozione dei "colli di bottiglia" autorizzativi
per le rinnovabili e il prezzo del carbonio
, destinato a influenzare il costo del capitale fossile.Rischi e opportunità si intrecciano
, ma convergono su un punto fermo: chi possiede, ottimizza o finanzia l'infrastruttura critica della nuova economia digitale siede oggi al centro della prossima "gold rush" energetica
. E la storia, come i mercati, premia chi arriva preparato.FIEE Sgr
, società di gestione che investe nei settori dell’efficienza e transizione energetica, ha lanciato a settembre 2023 il suo primo fondo d’investimento aperto
specializzato nella transizione energetica: SpesX Energy Transition.
Il team di SpesX di FIEE Sgr è attivo su tutta la filiera dell’energia, e sta sviluppando un particolare focus su quelle società che supportano l’alimentazione energetica dell’Intelligenza Artificiale. Il portafoglio è oggi diviso equamente tra Stati Uniti ed Europa. Tra le principali posizioni: Vistra, Constellation Energy, Talen, operatori americani di centrali nucleari che hanno siglato accordi di fornitura a lungo termine con i grandi hyperscaler tecnologici. Seguono Vertiv, azienda leader nella gestione energetica e nel raffreddamento dei data center, Nextera Energy,
uno dei maggiori sviluppatori di energia rinnovabile negli Stati Uniti, First Solar, produttore americano di pannelli solari, e la tedesca E.ON