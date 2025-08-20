Da data center e AI una sfida per la transizione energetica: implicazioni per gli investimenti

(Teleborsa) - La domanda elettrica è attesa in forte crescita degli anni a venire grazie anche alloalimentati dall’(IA), che richiedono quantità crescenti di elettricità, creando forti criticità sul fronte della decarbonizzazione e problemi alle infrastrutture globali, specie quelle europee, che non sono pronte a gestire una tale massa di energia.Insaranno necessarinelle reti di trasmissione e distribuzioneper sostenere la transizione energetica. Negli, il National Transmission Planning Study del Dipartimento dell’Energia indica che un’espansione del 50–100% della rete entro il 2035 richieda una spesa cumulataLa soluzione al maggior fabbisogno energetico è, ma la strada per raggiungerne il pieno potenziale è lunga. Nel frattempo, si dovrà investire neiche operano in settori diversi e possiedono le tecnologie per ottimizzare le reti, oltre che per abilitare, di fatto, la transizione green, che resta ineludibile.Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, entro il 2026 ipotrannoelettrico rispetto al 2022, toccando i, pari alla domanda annuale del Giappone. E con lo sviluppo tumultuoso dell'Intelligenza artificiale la sotuazione è destinata ad aggravarsi, diventando una vera e propria emergenza: un prompt su ChatGPT è circa dieci volte più energivoro di una ricerca su Google.Secondo un’analisi di Goldman Sachs, la domanda di energia elettrica in Europa è destinata a crescere. Sulla base dei dati raccoltidalle utility europee, si stima una, equivalente a un terzo dell'attuale domanda elettrica europea. Anche considerando una realizzazione parziale del 25-50%, ciò comporterebbe unnei prossimi 10-15 anni.Negli Stati Uniti la domanda elettrica è già in forte crescita, spinta da data center, intelligenza artificiale e mobilità elettrica, con previsioni di aumento del 2-4% annuo nei prossimi anni.Anche, posizionandosi sempre più come snodo strategico nella nuova geografia digitale., in particolare, è diventata undei data center nel Mediterraneo, con una potenza installata che nel 2024 ha raggiunto i(+34% rispetto al 2023).Secondo il report 2025 del Centro Studi RINA sui Data Centre, si prevedonoin nuove infrastrutture, con un’attenzione crescente alla sostenibilità: alimentazione 100% rinnovabile, raffreddamento ad acqua,recupero del calore per il teleriscaldamento urbano.Ildel futuro prossimo sarà inevitabilmente, poiché Le energie rinnovabili sono soggette a rallentamenti, anche per effetto dell’incertezza politica, mentre il nucleare di quarta generazione o Small Modular Reactors (SMR) non sarà disponibile su larga scala prima del 2035. Ciò riporta: solo negli Stati Uniti, i progetti di nuova capacità da gas sono saliti da 6 GW a 17,5 GW, il livello più alto dal 2017.Le utility americane, d’altro canto, prevedono(+22,3% sul 2024), mentre le grandi aziende tecnologiche come Google, Amazon e Meta stanno siglando accordi ventennali per l’acquisto di energia nucleare.In un mercato azionario in rialzo, isono ogginonostante i fondamentali in miglioramento. Questo creaper un posizionamento strategico. Secondo Morgan Stanley, il- che nel 2024rispetto a quello statunitense (S&P Utilities +20% contro -5% delle controparti europee) - potrebbe beneficiare di un repricing positivo grazie all’incremento strutturale della domanda e a una migliore allocazione di capitale nel rinnovabile. Il segmentosono i comparti. Più cautela, invece, su offshore wind e solare residenziale. La, grazie alle restrizioni al commercio internazionale, beneficia di una, soprattutto negli Stati Uniti.ci si attende un ritorno ai fondamentali, con un. Guardando, sono tre le forze che potranno plasmare i rendimenti: la velocità con cui i governi renderanno bancabile ildi nuova generazione, l'effettivaper le rinnovabili e il, destinato a influenzare il costo del capitale fossile., ma convergono su un punto fermo: chi possiede, ottimizza o finanzia l'infrastruttura critica della nuova economia digitale siede oggi al centro della prossima. E la storia, come i mercati, premia chi arriva preparato., società di gestione che investe nei settori dell’efficienza e transizione energetica, ha lanciato a settembre 2023 il suospecializzato nella transizione energetica:Il team di SpesX di FIEE Sgr è attivo su tutta la filiera dell’energia, e sta sviluppando un particolare focus su quelle società che supportano l’alimentazione energetica dell’Intelligenza Artificiale. Il portafoglio è oggi diviso equamente tra Stati Uniti ed Europa. Tra le principali posizioni: Vistra, Constellation Energy, Talen, operatori americani di centrali nucleari che hanno siglato accordi di fornitura a lungo termine con i grandi hyperscaler tecnologici. Seguono Vertiv, azienda leader nella gestione energetica e nel raffreddamento dei data center, Nextera Energy,uno dei maggiori sviluppatori di energia rinnovabile negli Stati Uniti, First Solar, produttore americano di pannelli solari, e la tedesca E.ON