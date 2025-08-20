Dow Jones tiene con rialzo Home Depot post risultati, giù gli altri indici

Dow Jones

Home Depot

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo per l'ufficio

utilities

sanitario

informatica

telecomunicazioni

Lowe's

Target

TJX Cos.

Home Depot

Sherwin-Williams

Procter & Gamble

Travelers Company

Nvidia

Boeing

Amazon

Microsoft

Intel

Palo Alto Networks

Old Dominion Freight Line

Biogen

Palantir Technologies

Strategy

Marvell Technology

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ilche si ferma a 44.922 punti (+0,02%) grazie al rialzo dipost-risultati, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 6.411 punti. Variazioni negative per il(-1,39%); come pure, in ribasso l'(-0,97%).(+1,00%),(+0,99%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei(-1,88%) e(-1,15%).Gli investitori sono in attesa dei, in uscita mercoledì pomeriggio. Prima, si monitoreranno i risultati trimestrali di, in uscita prima della campanella.del Dow Jones,(+3,17%),(+2,53%),(+1,72%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha segnato un -3,5%, seguita da, che ha archiviato la seduta a -3,19%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,50%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,42%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,97%),(+3,06%),(+2,89%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su(-9,35%),(-7,43%),, che ha chiuso a -6,07%. In apnea, che arretra del 5,44%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,04 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 5,9 punti; preced. 15,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 224K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 55,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).