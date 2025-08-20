Dow Jones tiene con rialzo Home Depot post risultati, giù gli altri indici

(Teleborsa) - Il Dow Jones
che si ferma a 44.922 punti (+0,02%) grazie al rialzo di Home Depot
post-risultati, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 6.411 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-1,39%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-0,97%). Beni di consumo per l'ufficio
(+1,00%), utilities
(+0,99%) e sanitario
(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica
(-1,88%) e telecomunicazioni
(-1,15%).
Gli investitori sono in attesa dei verbali della riunione di luglio della Fed
, in uscita mercoledì pomeriggio. Prima, si monitoreranno i risultati trimestrali di Lowe's
, Target
e TJX Cos.
, in uscita prima della campanella. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Home Depot
(+3,17%), Sherwin-Williams
(+2,53%), Procter & Gamble
(+1,72%) e Travelers Company
(+1,49%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia
, che ha segnato un -3,5%, seguita da Boeing
, che ha archiviato la seduta a -3,19%. Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita dell'1,50%. Contrazione moderata per Microsoft
, che soffre un calo dell'1,42%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Intel
(+6,97%), Palo Alto Networks
(+3,06%), Old Dominion Freight Line
(+2,89%) e Biogen
(+2,19%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Palantir Technologies
(-9,35%), Strategy
(-7,43%), Marvell Technology
, che ha chiuso a -6,07%. In apnea Advanced Micro Devices
, che arretra del 5,44%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 20/08/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,04 Mln barili) Giovedì 21/08/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 5,9 punti; preced. 15,9 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 224K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 55,1 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).