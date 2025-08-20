Milano 9:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:35
9.179 -0,11%
24.262 -0,66%

Dow Jones tiene con rialzo Home Depot post risultati, giù gli altri indici

Commento, Finanza
Dow Jones tiene con rialzo Home Depot post risultati, giù gli altri indici
(Teleborsa) - Il Dow Jones che si ferma a 44.922 punti (+0,02%) grazie al rialzo di Home Depot post-risultati, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 6.411 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,39%); come pure, in ribasso l'S&P 100 (-0,97%).

Beni di consumo per l'ufficio (+1,00%), utilities (+0,99%) e sanitario (+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori informatica (-1,88%) e telecomunicazioni (-1,15%).

Gli investitori sono in attesa dei verbali della riunione di luglio della Fed, in uscita mercoledì pomeriggio. Prima, si monitoreranno i risultati trimestrali di Lowe's, Target e TJX Cos., in uscita prima della campanella.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Home Depot (+3,17%), Sherwin-Williams (+2,53%), Procter & Gamble (+1,72%) e Travelers Company (+1,49%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia, che ha segnato un -3,5%, seguita da Boeing, che ha archiviato la seduta a -3,19%. Soffre Amazon, che evidenzia una perdita dell'1,50%. Contrazione moderata per Microsoft, che soffre un calo dell'1,42%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Intel (+6,97%), Palo Alto Networks (+3,06%), Old Dominion Freight Line (+2,89%) e Biogen (+2,19%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Palantir Technologies (-9,35%), Strategy (-7,43%), Marvell Technology, che ha chiuso a -6,07%. In apnea Advanced Micro Devices, che arretra del 5,44%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Mercoledì 20/08/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,04 Mln barili)

Giovedì 21/08/2025
14:30 USA: PhillyFed (atteso 5,9 punti; preced. 15,9 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 224K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).
Condividi
```