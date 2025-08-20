INWIT, azioni proprie all'1,8% del capitale sociale

(Teleborsa) - INWIT
, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
tra l'11 e il 15 agosto 2025, complessivamente 911.955 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 10,4058 euro, per un controvalore
pari a 9.489.592,10 euro
.
Al 15 agosto, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 17.098.690 azioni proprie pari a circa l'1,835% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, composto rialzo per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,96%.