Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:49
23.197 -0,80%
Dow Jones 20:49
44.915 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

INWIT, azioni proprie all'1,8% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
INWIT, azioni proprie all'1,8% del capitale sociale
(Teleborsa) - INWIT, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra l'11 e il 15 agosto 2025, complessivamente 911.955 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 10,4058 euro, per un controvalore pari a 9.489.592,10 euro.

Al 15 agosto, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 17.098.690 azioni proprie pari a circa l'1,835% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, composto rialzo per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,96%.



Condividi
```