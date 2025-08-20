Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:36
23.172 -0,91%
Dow Jones 17:36
44.933 +0,02%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dall'11 al al 14 agosto 2025, complessivamente 154.144 azioni ordinarie al prezzo medio di 23,8487 euro, per un controvalore pari a 3.676.127,08 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 1.907.696 azioni proprie, pari allo 0,758% delle azioni ordinarie in circolazione.

Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance di Lottomatica con i prezzi allineati a 23,24 euro, per una discesa dello 0,68%.

Condividi
```