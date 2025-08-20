Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 3,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dall'11 al al 14 agosto 2025, complessivamente 154.144 azioni ordinarie
al prezzo medio di 23,8487 euro, per un controvalore pari a 3.676.127,08 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 1.907.696 azioni proprie, pari allo 0,758% delle azioni ordinarie in circolazione.
Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance di Lottomatica
con i prezzi allineati a 23,24 euro, per una discesa dello 0,68%.