Mercati azionari europei deboli, inflazione UK sorprende al rialzo

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei
, che comunque migliorano dai minimi di inizio seduta, con l'attenzione rivolta ai passi avanti per la risoluzione della guerra in Ucraina, alla pubblicazione di nuovi dati macroeconomici e alle novità sul fronte della politica monetaria.
Il presidente statunitense Donald Trump
ha ammesso in un'intervista che il presidente russo Vladimir Putin
potrebbe non essere affatto interessato a raggiungere un accordo e ha escluso l'invio di truppe statunitensi in Ucraina. Trump prevede di monitorare la linea d'azione di Putin nelle prossime settimane e ha avvertito Putin che rischierebbe di trovarsi di fronte a una situazione "difficile" in caso di mancato accordo.
L'inflazione britannica ha raggiunto
il massimo degli ultimi 18 mesi a luglio, passando dal 3,6% di giugno al 3,8%. I dati pubblicati questa mattina hanno mostrato che il principale contributo all'aumento dell'inflazione è stato dato dai trasporti, in particolare dalle tariffe aeree. Confermata stabile l'inflazione dell'Eurozona
a luglio 2025, con i prezzi al consumo che hanno segnato
un +2% su base tendenziale, confermando il livello preliminare, uguale al mese precedente.
I verbali della riunione di luglio del FOMC
saranno pubblicati questa sera, ma poiché la riunione si è tenuta prima dell'ultimo debole rapporto sul mercato del lavoro l'attenzione dei mercati è già rivolta alle dichiarazioni che potrebbe emergere dal simposio della Federal Reserve di Kansas City a Jackson Hole. In Nuova Zelanda
, la Reserve Bank (RBNZ) ha proseguito
il suo ciclo di allentamento con un taglio anticipato dei tassi di 25 punti base, abbassando il tasso di interesse ufficiale al 3%. La presidente della BCE
, Christine Lagarde, prevede
"un rallentamento della crescita nel terzo trimestre, con l'indebolimento del frontloading".
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,32%. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,71%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +88 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,53%. Tra gli indici di Eurolandia
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,31%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,15%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,08%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19% sul FTSE MIB
, mentre, al contrario, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.502 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,27%; sulla stessa linea, leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,57%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fineco
(+1,62%), Banca Mediolanum
(+1,16%), Snam
(+1,16%) e Leonardo
(+0,95%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -2,05%. Preda dei venditori Prysmian
, con un decremento dell'1,97%. Si concentrano le vendite su Amplifon
, che soffre un calo dell'1,72%. Piccola perdita per Moncler
, che scambia con un -1,49%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+2,00%), IREN
(+1,33%), SOL
(+1,19%) e RCS
(+1,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -5,37%. Vendite su Carel Industries
, che registra un ribasso dell'1,92%. Seduta negativa per Danieli
, che mostra una perdita dell'1,82%. Tentenna TXT E-solutions
, che cede l'1,45%.