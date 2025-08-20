Nuova Zelanda, banca centrale abbassa i tassi di 25 punti base al 3%

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee della Reserve Bank of New Zealand
ha abbassato il tasso ufficiale di 25 punti base al 3%
, centrando le attese degli analisti e tornando a tagliare il costo del denaro dopo la pausa di luglio.
L'inflazione annua dell'indice dei prezzi al consumo si attesta attualmente intorno al limite superiore dell'intervallo obiettivo dell'1-3%. Tuttavia, con la capacità produttiva inutilizzata nell'economia e la diminuzione della pressione inflazionistica interna, si prevede che l'inflazione complessiva tornerà intorno al punto medio del 2% entro la metà del 2026
.
La banca centrale spiega che la ripresa economica
della Nuova Zelanda si è arrestata nel secondo trimestre
di quest'anno. La spesa di famiglie e imprese è stata frenata dall'incertezza della politica economica globale, dal calo dell'occupazione, dall'aumento dei prezzi di alcuni beni essenziali e dal calo dei prezzi delle case.
"Ulteriori dati sulla velocità della ripresa economica della Nuova Zelanda influenzeranno il futuro andamento dei tassi - si legge nello statement post riunione - Se le pressioni inflazionistiche a medio termine continueranno ad attenuarsi come previsto, vi sarà margine per abbassare ulteriormente
i tassi".(Foto: Kerin Gedge su Unsplash)