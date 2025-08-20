Nuova Zelanda, banca centrale abbassa i tassi di 25 punti base al 3%

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee dellaha, centrando le attese degli analisti e tornando a tagliare il costo del denaro dopo la pausa di luglio.L'inflazione annua dell'indice dei prezzi al consumo si attesta attualmente intorno al limite superiore dell'intervallo obiettivo dell'1-3%. Tuttavia, con la capacità produttiva inutilizzata nell'economia e la diminuzione della pressione inflazionistica interna, si prevede che l'La banca centrale spiega che ladella Nuova Zelandadi quest'anno. La spesa di famiglie e imprese è stata frenata dall'incertezza della politica economica globale, dal calo dell'occupazione, dall'aumento dei prezzi di alcuni beni essenziali e dal calo dei prezzi delle case."Ulteriori dati sulla velocità della ripresa economica della Nuova Zelanda influenzeranno il futuro andamento dei tassi - si legge nello statement post riunione - Se le pressioni inflazionistiche a medio termine continueranno ad attenuarsi come previsto, vi sarài tassi".