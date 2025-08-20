Piazza Affari: in perdita Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che soffre con un calo del 4,00%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alerion Clean Power
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Alerion Clean Power
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,04. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)