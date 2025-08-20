Milano
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.56
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 15 agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
20 agosto 2025 - 16.50
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 15 agosto su base settimanale (WoW) -6,01 Mln barili
, in calo rispetto al precedente 3,04 Mln barili (la previsione era -800K barili).
