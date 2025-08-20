Sui mercati regna la cautela: listini europei senza direzione, in leggero calo Piazza Affari

Leonardo

(Teleborsa) -, che terminano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.Borse europee caute in uno scenario ancora confuso che vede ideboli a causa dei timori sul boom dell'AI mentre sul fronte geopolitico si guarda con attenzione aiper laine alla decisione didi approvare il piano di attacco a Gaza City. A, rimbalzadopo il tonfo di ieri. Realizzi invece sui titoli del. Contrastato ilNegli Usa aumenta l’attesa per il simposio di: venerdì nel suo intervento il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dovrebbe aprire a una settembre.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,77%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,73%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +84 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,52%.piccola perdita per, che scambia con un -0,6%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,08%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,36% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 45.425 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%; sulla stessa linea, in ribasso il(-0,82%).di Milano, troviamo(+2,38%),(+1,86%),(+1,33%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,27%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.del FTSE MidCap,(+2,11%),(+1,99%),(+1,52%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,85%.scende del 3,08%.Calo deciso per, che segna un -3,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,33%.