UK, l'inflazione sale più delle attese a luglio: +3,8% su anno

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di luglio 2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un crescita dello 0,1% su base mensile, contro la variazione del +0,3% del mese precedente e il -0,1% atteso dagli analisti.

Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,8%, più del 3,7% atteso e del 3,6% registrato a giugno.

L'ONS spiega che i trasporti, in particolare le tariffe aeree, hanno contribuito in misura maggiore al rialzo della variazione annuale dell'inflazione; i servizi per l'edilizia abitativa e le famiglie, in particolare i costi degli alloggi dei proprietari occupanti, hanno contribuito in modo significativo, parzialmente compensando, al ribasso.

Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è salito dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,4% a giugno e contro le attese per +0,1%. La variazione tendenziale si attesta al 3,8% e risulta superiore al +3,7% atteso e del mese precedente.
