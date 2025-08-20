Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:39
23.156 -0,98%
Dow Jones 17:39
44.930 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 15 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Richieste mutui nella settimana del 15 agosto su base settimanale (WoW) -1,4%, in calo rispetto al precedente +10,9%.
