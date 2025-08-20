Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:54
23.189 -0,84%
Dow Jones 20:54
44.911 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Wall Street in stand-by, frenano ancora i titoli tech

Commento, Finanza
Wall Street in stand-by, frenano ancora i titoli tech
(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 44.873 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l'S&P-500, che perde lo 0,54%, scambiando a 6.377 punti.

Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,98%); sulla stessa linea, in ribasso l'S&P 100 (-0,7%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+0,94%), beni di consumo per l'ufficio (+0,86%) e sanitario (+0,52%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-1,38%), beni di consumo secondari (-1,36%) e telecomunicazioni (-0,86%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Dow (+2,55%), Travelers Company (+2,06%), McDonald's (+1,14%) e Wal-Mart (+1,12%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -6,87%.

Si concentrano le vendite su United Health, che soffre un calo del 2,08%.

Vendite su Amazon, che registra un ribasso dell'1,78%.

Deludente Microsoft, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Analog Devices (+4,52%), Regeneron Pharmaceuticals (+3,59%), Palo Alto Networks (+3,07%) e Coca-Cola Europacific Partners (+2,07%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -6,87%.

Lettera su Micron Technology, che registra un importante calo del 5,50%.

Scende DoorDash, con un ribasso del 4,38%.

Crolla Moderna, con una flessione del 4,03%.
Condividi
```