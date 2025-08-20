Wall Street in stand-by, frenano ancora i titoli tech

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 44.873 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,54%, scambiando a 6.377 punti.
Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,98%); sulla stessa linea, in ribasso l'S&P 100
(-0,7%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+0,94%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,86%) e sanitario
(+0,52%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-1,38%), beni di consumo secondari
(-1,36%) e telecomunicazioni
(-0,86%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Dow
(+2,55%), Travelers Company
(+2,06%), McDonald's
(+1,14%) e Wal-Mart
(+1,12%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel
, che continua la seduta con -6,87%.
Si concentrano le vendite su United Health
, che soffre un calo del 2,08%.
Vendite su Amazon
, che registra un ribasso dell'1,78%.
Deludente Microsoft
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Analog Devices
(+4,52%), Regeneron Pharmaceuticals
(+3,59%), Palo Alto Networks
(+3,07%) e Coca-Cola Europacific Partners
(+2,07%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel
, che prosegue le contrattazioni a -6,87%.
Lettera su Micron Technology
, che registra un importante calo del 5,50%.
Scende DoorDash
, con un ribasso del 4,38%.
Crolla Moderna
, con una flessione del 4,03%.